11 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек

9.30-17.00 — 7-й микрорайон, 36 (1-2-й подъезды);

9.00-13.00 — отрезки улиц Каширской, Огонбаева, Айтматова, переулок Таллинский;

9.00-16.00 — отрезки улиц Буденного, Салиева, переулок Комсомольский;

11.00-16.00 — отрезки улиц Салиевой, Пархоменко, Кантемировской;

9.30-12.00 — отрезки улицы Логвиненко, проспекта Жибек Жолу, 495;

9.00-17.00 — улица Акиева, 54, село Чон-Арык (улицы Кожобергенова, Мусулманкулова, Северная, Семетей);

9.00-12.00 — отрезки улиц Кыбыла, Хан-Тенгри, Орозова, тупик Почтовый;

13.00-17.00 — отрезки улиц Маликова, Ломоносова, жилмассив «Ак-Орго» (улицы Ашар, Омур), район, ограниченный улицами Токтогула, Акиева, Молодая Гвардия, Манасчи Сагынбая, село Нижняя Ала-Арча (улицы Новая, Тихая, Зеленая, Заводская, Заводской переулок, улицы Кыргызская, Логвиненко, переулки Школьный, Советский, Коллекторный, улицы Первомайская, Чагая, Коллекторная, Луговая, Полевая, Солнечная, Фрунзе, Курманалиев, тупик Логвиненко, улицы Октябрьская, Молодежная);

9.00-18.00 — отрезки проспекта Айтматова, улиц Ахунбаева, Руставели;

12.00-17.00 — жилмассив «Ынтымак» (улицы Улан, Адигене, Азия, Жетиген, Орто-Кочо, Стадионная, Торт-Куль);

9.00-15.00 — село Пригородное (улицы Космонавтов, Горького, Маяковского, Первомайская);

13.30-16.00 — село Пригородное (улица Маяковского).

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Каирма (улицы Западная, школа, детсад «Айкол»), ГЭС-5, Дачное, Беш-Кунгей (улицы Сарбагыш, Матросова, Садовая), Таш-Добо (улицы Ленина, Кооперативная), Аламедин (улицы Заречная, Чапаева), Восток (улицы Энгельса, Садовая, Ленина, Карла Маркса, Молодежная, Летняя, Советская, 60 лет Киргизии, Ленина, Озерная), Лебединовка (улица Калинина);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — село Романовка (улицы Озерная, Фрунзе, Полевая, Комсомольская, Пионерская, Западная, Восточная, Московская, Юбилейная, Кирова, Набережная, Гагарина), город Шопоков (улицы Пионерская, Гоголя, Комсомольская, Токтогула, Машиностроительная), Сокулук (улицы Кирова, Фрунзе, Достук, Свердлова, Ленина, Кайназаровой, Юбилейная, Полевая, Ленинградская, Школьная, Ошская, Весенняя, Садовая, Ленина Набережная, Московская, Мира вверх, Победа, Восточная, Шопокова, Батаева, Проектируемая, Больничная, переулки Ленинградский, Школьный, Московский, Юбилейный), села Военно-Антоновка (улицы Ала-Арчинская, Кирова, Пионерская, Пограничная, Северная, Советская, Токтогула, тупик Токтогула, улицы Фрунзе, Крупская, МТФ, Сокулук, Южная, Дружбы, Комсомольская, жилмассив «ВОССТ», кварталы А, Б, Г);

10.00-17.00 — село Майское (улицы Первомайская, Найденова);

Жайылский РЭС

9.00-15.30 — села Сосновка (улица Ленина), Большевик;

9.00-16.00 — села Новониколаевка (улица Бедного, СПТУ-35, лицей «Сапат»), Алексеевка (улицы 8 Марта, Учительская, Кавказская, переулок Школьный);

Московский РЭС

9.30-18.00 — села Темен-Суу, Ак-Башат (улицы Карла Маркса, Комсомольская, Ленина, Украинская, Бакирова, Кара-Суу, Заречная, Центральная, Садовая, Украинская, Красноармейская, Широкая), Ак-Суу (улицы Плодопитомник, Пржевальского, Горная, Мира, Ягодная);

9.30-17.00 — села Сретенка (улицы Ленина, Токтогула, Центральная, Парковая), Садовое, Беловодское (улица Космическая);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — село Орто-Арык (улицы Кожобергенова, Токтогула);

9.00-13.00 — село Панфиловка (улица Северная);

Токмакский РЭС

9.00-16.00 — город Токмак (улицы Шамсинская, Жантаева);

Кантский РЭС

9.00-15.00 — села Новопокровка (улицы Пушкина, Ленина, Кирова, Набережная, Советская, Юбилейная, Фрунзе, Мичурина, Чкалова, Чапаева, Строительная, Шопокова, Айтматова, Турсун Баря, Манаса, Эшпая, Шевченко);

9.00-11.00 — город Кант (улица Московская), село СТФ (улица Скрябина);

15.00-17.00 — село Дмитриевка (улица Первомайская);

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Бообек, Кичи-Кемин (улица Сыдыкова), Каинды (улица Токонбаева);

Иссык-Атинский РЭС