13 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек

9.30-17.00 — отрезки улиц Гражданской, Ереванской, Западной, Курманджан Датки, проспекта Чуй;

14.00-17.00 — отрезки улиц Литовской, Армейской;

9.00-17.00 — район, ограниченный улицами Худайбергенова, Токтоналиева, Малдыбаева, улица Акиева, 52, жилмассивы «Ынтымак» (улицы Улан, Адигене, Азия, Жетиген, Орто-Кочо, Стадионная, Торт-Куль, Курултай), «Эне-Сай» (улицы Эне-Сай-1 — Эне-Сай-15, Орхон, Курманджан Датки), «Ак-Бата» (улицы Ак-Бата-9 — Ак-Бата-20);

9.00-12.00 — отрезки улиц Пожарского, Манаса, Минина, Горького;

13.00-17.00 — улица Токтогула, 236;

9.00-15.00 — отрезок улицы Ладожской;

9.00-14.00 — село Нижняя Ала-Арча (Советский переулок).

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Ленинское (улицы Виноградная, Алма-Атинская), Аламедин (улицы Алма-Атинская от Чекиш-Ата до объездной, Заречная, Гидростроитель, Чапаева, Панфилова, Набережная), Таш-Добо, Чон-Таш;

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Сокулук (улицы Белинского, Советская, Новая, 8 Марта, Цветочная, Ленинградская, Кайназаровой, Победы, Свердлова, Московская, Шопокова, Киевская, Больничная, Бакыта, Алма-Атинская, 27-го партсъезда, Токтогула, Калинина, Ленина, Мичурина, Свободы, 60 лет Киргизии, переулок Ленина), Джаны-Джер (улицы Молодая Гвардия, Новая, Мичурина, Жукова, Правды, Спортивная, Лесная, Больничная, Изакеева, Северная, Апасова, Оторова, Шопокова, Бектоо, Садовая, Свободы, Советская, Мира, Юбилейная, Южная, Джамбулатова, Алиева, Симроуд, Первомайская, Ленина, Строительная, Солодовникова, Пионерская, Фрунзе, Зеленая Балка, Школьная, МТФ 2а, переулки Северный, Лесной), Западное (улицы Молодая Гвардия, Парковая, Гасангусенова, Рамазана), Городская Селекция (улицы Парковая, Проектируемая, Еркеева, Таш-Рабат, Манас, Селекционная, 1-я Селекция, Орокская, Кипкалова, Плодоовощная, Ала-Арчинская, переулок Ала-Арчинской, тупик Фрунзе), Орок (улицы Проектируемая, Усубалиева), Джал (улица Проектируемая), Кашка-Баш (улицы Садовая, Арыкбаева, Исманова, Новостройка, Виноградная, Проектируемая), жилмассив «ТЭЦ-2» (улицы Ынтымак, Тынчтык, Ала-Арча, Достук, Усубалиева);

10.00-17.00 — села Джаны-Пахта (улицы Полевой Стан, Полевая, Молодежная, Атбашинская, Западная, Чолпонкулова, Северная, Мичурина, Спортивная, Столбовая, Ключевая, Садовая, переулки Западный, Атбашинский, Садовый), Майское (улицы Найденова, Первомайская, Проектируемая), поселок Мирный (улицы Мира, Победы, Киргизская, Октябрьская, Ленина);

Жайылский РЭС

9.00-16.30 — села Ставрополовка, Степное, город Кара-Балта (улицы Владимирова, Панфилова, Шевченко, Молодежная);

8.00-15.30 — село Суусамыр;

9.00-16.30 — села Федоровка, Джекен, Джон-Арык, Калининское (улицы Молодая Гвардия, Калинина, Есенина, Жайыла Баатыра, Дачная, Достоевского), Новониколаевка (улицы Карабалтинская, Береговая, Островского, Тимирязева, Энгельса, Московская, Свердлова, Автомобилистов, Западная), город Кара-Балта (улицы ПМК, Джамбула, Октябрьская, Энергетическая);

Московский РЭС

9.30-18.00 — села Садовое (улицы Школьная, Чапаева, Молодежная, Октябрьская, Крупской, Колхозная, Парковая, Пролетарская, Кавказская, вниз БЧК), Беш-Терек (кошары);

9.30-15.00 — села Петровка (улица Больничная, переулок Новый), Кепер-Арык (улица Ленина), Чон-Арык (улицы Карыбека, Медералы, Чичерина);

9.00-17.00 — села Темен-Суу (улицы Заречная, Центральная), Садовое (улица Комсомольская);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Орто-Арык (улица Токтогула), Панфиловка (улица Центральная);

Токмакский РЭС

9.00-17.00 — Токмак (Винсовхоз, новостройки, дачи «Ветеран», «Строитель», улицы Гагарина, Татарская, Казахстанская, Пролетарская, Пушкина, Фучика, Масанчина, Ровнягина, Дунларова, Жантаева, 63);

Чуйский РЭС

10.00-17.00 — село Калыгул (улицы Московская, Азербайджанская);

Кантский РЭС

9.00-17.00 — села Новопокровка (улицы Фрунзе, Ленина, Советская, Никитушкина, Линейная), Киргшелк (улицы Садовая, Победы, Атая, Мичурина, Герцена, Дзержинского, Джергентальская), Люксембург (улицы Железнодорожная, Строительная, Калинина, Ваккера);

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — Кемин (улица Калинина), села Кызыл-Байрак (улица Жукеева), Бейшеке (улица Центральная);

Иссык-Атинский РЭС