30 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек

9.30-17.00 — микрорайон «Асанбай», 11 (1-3-й подъезды);

9.30-13.00 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Торугарт, Шаты, Ырыс, Кара-Жыгач);

11.30-15.00 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Ысык-Кол, Сон-Кол, Отмок-Ашуу, Кара-Жыгач, Кереге-Таш, Субан-Ата, Исакеева);

9.00-16.00 — проспект Чингиза Айтматова, 35, 39, 41, улицы Айни, 28, Сухомлинова, 23, 24, 24а, Акиева, 57;

9.00-13.00 — отрезки улицы Токтогула, проспекта Манаса;

9.00-17.00 — отрезки улиц Кулатова, Горького, Кара-Кульской, Садыгалиева, Джамгырчинова, Лумумбы, переулок Гатчинский;

12.45-15.40 — отрезки улиц Садырбаева, Гагарина, Термечикова;

9.30-12.00 — жилмассив «Ынтымак» (улицы Садырбаева, Тогузак, Абдрахманова, Стадионная, Бозболток, Орто, 18-я);

8.00-17.00 — жилмассивы «Касым» (улицы Шаттык, Салтанат, Маданият, Орнок, Кубаныч, Билим, Лумумбы, Профсоюзная, Ынтымак, Кайназаровой, Ильменский переулок, улицы Ильменская, Казыбек, Алманат, Темировская, Буурдинская, Месароша, переулки Буурдинский, Темировский), «Маданият» (улица Эгинчиев, Талды-Суйский переулок, улицы Талды-Суйская, Буурдинская, Ала-Букинская), «Керемет» (улицы Керемет 1-я, Керемет 2-я, Профсоюзная, Месароша, Эркин Эл, Дыйкан), «Аска-Таш» (улица Аска-Таш 3-я), микрорайон «Достук» (улицы Достук, Кайназаровой, Профсоюзная, Достук 2-я, Достук 3-я, Достук 4-я);

9.00-16.00 — село Нижняя Ала-Арча (переулок Советский).

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Заречное (переулок Аламединский, улицы Сокулукская, Ала-Арчинская, Садовая, Таласская), Кок-Жар (улицы Карагул Акмат, 7 Апреля, Эгимбаева, Сейтек, Майрам), Аламедин (улицы Гагарина, Некрасова, Панфилова, Алма-Атинская, Полевая, Первомайская, Пионерская, Маяковского, Заводская), Лебединовка (проспект Победы, улицы Комсомольская, Нарынская, Тянь-Шанская, Родниковая, Северная, Ошская, «Городок энергетиков»);

10.00-11.00 — село Чуй (улица Максат);

13.00-17.00 — село Беш-Кунгей (улицы Сарбагыш, Матросова, Садовая);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Новопавловка (улицы Комсомольская, Колхозная, Кирова, Советская, Садовая, Ала-Арчинская, Лавровых, Ворошилова, Почтовая, Громовой, Фрунзе, Учительская, Баетова, Чапаева, Ахунбаева, Димитрова, Южная, Манаса, Маяковского, Проектируемая, Железнодорожная, Свердлова, Кара-Жыгач, Кара-Буура, Степная, Гоголя, Таласская, Северная, Ынтымак, Ай-Коль, Дуйшембиева, Чон-Арык, Манаса, Азия-Ордо, Кара-Шоро, Абшыр-Ата, Сары-Челек, Сон-Кол, Эне-Сай, Кызыл-Жар, Сары-Озон, Чолпон-Ата, Ак-Шоола, Баян, Хан-Тенири, Нур-Заман, Жангир Аппаз, Жаштык, Маматемин-Ата, Сулайман-Тоо, Кызыл-Кия, Керме-Тоо, Линия-1, Деповская, Школьная, Мектеп, Актилек, Нур, Акиш Темирбек, Тасма, Ийгилик, МТФ-2, Кыргызстан, Адилет, Эргеш-Ата, Алтын-Казык, Жетиген, Арсланбап, Досиева, Панфилова, Армейская, Баетова, Досиева, Ключевая, Заводская, Крупской, Гагарина, Северная, Строительная, Степная, Токтогула, Мира, жилмассивы «Поле-Чудес», «Алтын-Ордо»), Военно-Антоновка (улицы Токтогула, Ленина), Селекционное (улицы Достук, Арашан, Жаштык, Береке, Кум-Арык, Степная, Проектируемая, Сары-Озон, Кипкалова, 1-я Селекция, Парковая, Средняя-Шорго, Вишневая, Ак-Буура, Ысык-Куль, Кун-Туу, Селекционная, Плодоовощная, Чам-Гаран, Таш-Рабат, Чатыр-Кол, Ак-Эмир, Ала-Арчинская, переулок Ала-Арчинской), Садовое, Ак-Жол (улицы Шопокова, Суйская, Абая), Сокулук (улицы Достук, Кайназаровой, Звездная, Пионерская, Восточная, Интернациональная, Мира, Лесная, Ошская, Почтовая, Первомайская, Фрунзе, Ленина, Ленинградская, 8 Марта, Цветочная, Калинина, переулок Почтовый);

Жайылский РЭС

9.30-15.30 — Кара-Балта (улицы Пушкина, 8 Марта, переулки Фрунзенский, Садовый, Жуковский, улицы Фрунзенская, Кожомбердиева, Молодежная);

9.00-15.30 — села Ставрополовка (улицы Степная, Октябрьская), Кара-Суу (улица Мураке), Суусамыр;

Московский РЭС

9.00-16.00 — села Садовое (улица Парковая), Беловодское (улица Космическая);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Панфиловка (улица Базарная), город Каинда (улицы Молодежная, Трудовая, Лермонтова);

Токмакский РЭС

9.00-17.00 — Токмак (улицы Ровнягина, Масанчина, Северцева, Шамсинская);

Кантский РЭС

9.00-17.00 — Кант (улицы Пушкина, Джакыпова, Ванахуна, Панфилова, Куйбышева, Садовая, Алма-Атинская, Коммунальная, переулки Иссык-Кульский, Казахстанский), село Новопокровка (улица Октябрьская);

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Жаны-Алыш (улица Молдо), Кашкелен (улица Новая);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — село Ивановка (улицы Токмакская, Пролетарская, Почтовая, Кирова);

Чуйский РЭС