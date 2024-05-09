10 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек

9.30-17.00 — 7-й микрорайон, 35 (3-4-й подъезды), отрезки улиц Анкара, Виноградной, Субан-Ата, жилмассив «Алтын-Ордо» (улицы 0-4-я), отрезки улиц Широкой, Керамической, Набережной;

9.00-17.00 — улица Токтогула, 236, отрезки улиц Горького, Панфилова, Ашхабадской, Чехова, Худайбергенова, Токтоналиева, Малдыбаева, село Чон-Арык (улица Кожобергенова);

9.00-15.00 — улица Сухомлинова, 24, 24а;

14.30-17.00 — отрезки улиц Кронштадтской, Фучика, Ленской, Сергея Лазо, переулки Клубный, Сергея Лазо;

13.00-15.00 — жилмассив «Мурас-Ордо» (улицы Мурас-Ордо-1 — Мурас-Ордо-15);

9.00-14.00 — село Пригородное (улицы Юбилейная, Широкая, Горького, Гагарина, Новая, Островского, Эркиндик, Ынтымак, Жаштык, Арсланбоб, МТФ);

9.00-17.00 — села Пригородное (улицы Юбилейная, Сибирская, Первомайская, Арсланбоб, Горького, Маяковского, Садовая, Космонавтов, Строительная, Гагарина, Береговая, Марата, 8 Марта, Лесная, Широкая, Ынтымак, Новая, Эркиндик, Нижняя, Дорожная), Озерное (улицы Лесхозная, Аульская, Зеленая, Молодежная, Фрунзе, Школьная, Спутника, Новая, Центральная, Заводская, Ершебулова, Пруд, Шоссейная, Балыкчи, Ташкентская, жилмассив «Салкын» (улицы Восточная, Бирдик, Алга), Мраморное (улица Акчи), Рассвет (улица Лесхоз), жилмассив «Тендик» (улица Тендик).

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — село Ленинское (улицы Набережная, Алма-Атинская, Комсомольская, Садовая, Нижняя, Прохладная, Коммунарская, тупик Алма-Атинский, улицы Солнечная, Ключевая, переулки Зеленый, Южный, Ключевой, улицы Подгорная, Виноградная, Восточная), жилмассив «Кырман» (улицы Бурана, Нур, Тамчы, Манжыл-Ата), села Кок-Жар (улицы Табылды уулу, Нурмамбетова, Матыева), Лебединовка (улица Чкалова), Арашан (улица Чункурчак);

9.00-15.00 — села Таш-Добо (улица Больничная), Заречное (улица Ала-Арчинская);

15.00-17.00 — село Восход (жилмассивы «32», «40 га»);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — село Военно-Антоновка (улицы Пушкина, Полярная, Ала-Арчинская);

10.00-15.00 — села Манас (улицы Дружба, Ломоносова, Пушкина, Радиоцентральная, Новая, Авиагородок, Южная, Высоцкого, Спортивная, Проектируемая, Черемушки);

10.00-17.00 — село Майское (улицы Первомайская, Найденова);

9.00-13.00 — села Селекционное (улицы Проектируемая, Достук), Кун-Туу (улицы Сон-Кол, Чуй, Достук), Новопавловка (улица Проектируемая, жилмассивы «Ак-Ордо» (улицы Ак-Сай, Жаштык, Орто-Азия, Достук, Арашан, Боз-Булун, Ак-Булун, Ак-Кайын, Алмалуу, Арчалуу-Тор, Кол-Тор, Мин-Булак, Салкын-Тор, Тунук, скважина), «ТЭЦ-2» (улицы Баатыр, Тынчтык, Ынтымак, Эгизбаев), ДЭУ Достук (улица Достук);

9.00-17.00 — город Шопоков (улицы Рабочая, Пушкина, Шевченко, переулок Зеленый, улицы Киевская, Советская, Школьная, Калинина, Московская, Дзержинского, Шопокова, Ново-Аларчинская, Ала-Арчинская, Некрасова, Западная, Новая, Кирова, Первомайская, Победа, Чехова, Линейная, Достук, Промышленная, Тургенева, Турганова, Степная, Ленина, Космонавтов, Репина, Фрунзе, Лермонтова, Токтогула), села Гавриловка (улицы Фрунзе, Молодежная, Дружба), Сокулук (улицы Больничная, Алма-Атинская, Советская), Новопавловка (жилмассив «Ала-Тоо», новостройка), Селекционное (улицы Ала-Арчинская, Ала-Арча, Селекционная, Плодоовощная, Новая), Достук, Джал (улицы Проектируемая, Калтар), Орок (улицы Проектируемая, Орокская, Раманкула, Коновалова, Багорная, Кавказская, 2-я Кавказская, Шарбашатская, Новая, Молодежная, Мотукеева, Мустафа), Кашка-Баш (улицы Садовая, Арыкбаева, Исманова, Новостройка, Виноградная, Проектируемая), Кун-Туу (улица Проектируемая), Манас (улицы Ломоносова, Пушкина, Высоцкого);

Жайылский РЭС

9.00-15.30 — села Суусамыр, Бекитай, Кайырма, Боксо-Жол, город Кара-Балта (улицы Громова, Суворова, Первомайская, Пограничная, Владимирова, Агрономическая, Панфилова, Фурманова, Студенческая, Молодежная, Фрунзенская, Комсомольская, Ананьево, Учительская Бедного, Космонавтов, Гагарина, Алыбаева, Жайыл Баатыра, Советская, Северная, Красновосточная, Мичурина);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Сретенка (улицы Комсомольская, Центральная, Калинина), Темен-Суу (улица Карла Маркса);

9.00-14.00 — село Александровка (улицы Комсомольская, Калимова, Западная, Чапаева, Крупская, Токтогула, Колхозная, Буденного);

9.00-12.00 — села Заря, Большевик;

9.30-17.00 — села Садовое (улица Пионерская), Ак-Суу (улицы Шолохова, Кузнецова);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Панфиловка (улицы Луговая, Тихонова, Лермонтова, Тилебалиева, Пушкина, Пионерская, Центральная, Осмонова, Октябрьская, Подгорная, Заречная, Первомайская, Джапаркулова, Южная, Северная, переулки Почтовый, Каиндинский);

14.00-17.00 — город Каинда (улицы Трудовая, Семафорная, Набережная, Кривенко, Карбышева, Лермонтова, Пролетарская, Луговая, Береговая, Дзержинского, Хабарова, Джуматаева, Жаштык, Кабельная, Пионерская, переулок Больничный, Западный), село Жайылма (улицы Молодежная, Западная, Комсомольская);

Токмакский РЭС

9.00-16.00 — город Токмак (улицы Жантаева, 28, Пушкина, Шамсинская, переулок Лесхозный);

Кантский РЭС

9.00-17.00 — села Кировское (улицы Южная, Зеленная, Суворова, Авизова, Кутузова, Центральная, Полевая, Садовая, Юбилейная, Гагарина, Прудовая), Котовское, город Кант (улицы Победа, Орозова, Красноармейская, Безымянная, Панфилова);

13.00-17.00 — село Новопокровка (улица Кирпичная);

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — село Каинды (улица Токонбаева);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Станция Ивановка (улицы Токтогула, Ленина), Ак-Сай (улица Ала-Тоо);

9.00-19.00 — села Ивановка (улицы Береговая, Калинина), Рот-Фронт, Советское, Отогон;

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — села Арал, Заказник.

3 Иссык-Кульская область Иссык-Кульская область