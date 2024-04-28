29 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек

9.30-17.00 — микрорайон «Асанбай», 23 (1-3-й подъезды), отрезки улиц Логвиненко, Баялинова, Байтика Баатыра, Медерова;

9.30-14.30 — отрезки улиц Куренкеева, Орозбекова, Малиновой, Тельмана;

9.00-17.00 — отрезки улиц Асановой, Жумабека, Ростовской, Лесхозной, Заводской поселок, проспекта Жибек Жолу, улиц Фурманова, Севастопольской, Руставели, проспекта Чингиза Айтматова, улица Токтогула, 98, жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Эркин-Тоо, Абдрахманова, Бозболток, Шералиева, Садырбаева, № 6), «Ак-Ордо» (улицы Гагарина, Курсант, Чынар);

9.00-16.00 — отрезки улиц Фучика, Лазо, Ленской, Кронштадтской, переулок Клубный, жилмассив «Эне-Сай» (улица Эне-Сай — 15);

9.00-13.00 — отрезки улиц Манаса, Бреславской, Витебской, Кызыл-Кийской, Можайского, Садаева, Щербакова, переулок Витебский;

13.00-15.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-52 — Чуй-55, Профессора Зимы);

9.00-12.00 — отрезки улиц Садовой, Ростовской, Республиканской, Кудрука, Краснодонцев, Багратиона, Асановой, Араванской;

11.30-17.00 — село Орто-Сай.

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Ленинское (переулок Южный), Аламедин (улицы Полевая, Молодежная), Байтик, Сарбан, Башкара-Суу, Заречное;

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Сокулук (улицы Калинина, Токтогула), Заря (улицы Пушкина, Молодежная, Новая, Сокулукская, Гагарина, Юбилейная, Набережная, Фрунзе), Ак-Кашат (улицы Целинная, Комсомольская, Озерная), Джаны-Пахта (улицы Зеленая, Полевой Стан, Ат-Башинский канал), Манас (улицы Высоцкого, Ломоносова, Пушкина), Новопавловка (улицы Лесная, Кудрука, Проектируемая, Республиканская, Азовская, Коммунаров, Досиева);

9.30-17.00 — села Белек (улицы Ленина, Фрунзе, Новая, Токтогула, Ашымкан, кошара), Жыламыш (улицы Сад-огород, Водозабор, Байтору);

10.00-17.30 — село Торт-Куль (улицы Западная, Советская, Центральная, Новая);

Жайылский РЭС

9.00-16.30 — Кара-Балта (улицы Бедного, Гагарина, Космонавтов, Мичурина, Северная, Красновосточная, Жайыла Баатыра, Дзержинского, Новая, Алыбаева), села Ставрополовка, Степное, Суусамыр;

9.00-16.00 — Кара-Балта (улицы Учительская, Громова, Первомайская, Лермонтова);

Московский РЭС

9.30-17.00 — села Петровка, Беловодское (лицей № 28), Садовое (улица Пионерская);

13.00-16.00 — село Ак-Суу;

9.00-17.00 — село Садовое (улица Шевченко);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Панфиловка (улица Луговая), Тельман (улицы Эгембердиева, Южная);

Токмакский РЭС

9.00-17.00 — Токмак (3-й микрорайон, 2, 3, 7, улицы Кирова, Строительная, Ломоносова, Татарская, Казахстанская, Родниковая, Верхнелуговая);

Кантский РЭС

9.00-13.00 — Кант (улицы Пушкина, Октябрьская, Калинина, Джакыпова, Ванахуна, Чкалова, Матросова, Шапошникова, Панфилова, Киевская, Победы, Красноармейская, Куренкеева, Безымянная, Мира, Куйбышева, Садовая, Токтогула, Строительная, Центральная, Белинского), село Новопокровка (улицы Мичурина, Ленина);

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Кичи-Кемин (улица Тологонова), Тегирменти (улицы Мундустана, Солтоноева), Кашкелен (улица Эгимбаева);

Иссык-Атинский РЭС