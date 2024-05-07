8 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек

9.30-17.00 — 7-й микрорайон, 34/1 (1-2-й подъезды);

9.00-17.00 — отрезки улиц Горького, ВБЧК, Кок-Жайык, Арсланбап, Достоевского, Кулмурзаева, Керемет, Куйручук, Чар, Молдокулова, Шоокум, Шапак, Горького, Панфилова, Ашхабадской, Чехова, район, ограниченный улицами Киевской, Сыдыкова, Бейшеналиевой, бульваром Молодой Гвардии, микрорайон «Джал-29» (котельная), улица Акиева, 52, село Пригородное (улицы Маяковского, Первомайская, Сибирская), жилмассивы «Умут» (улицы Умут-1 — Умут-24), «Тамырчи» (улица Тамырчи), «Ак-Бата» (улицы Ак-Бата-13 — Ак-Бата-18);

9.30-13.00 — жилмассив «Кара-Жыгач»;

00.00-4.00 — жилмассив «Кок-Жар»;

9.30-13.00 — отрезки улиц Абдрахманова, Улан;

9.00-15.00 — улица Сухомлинова, 24, 24а;

9.00-12.00 — микрорайон «Достук», 10/1, село Нижняя Ала-Арча (переулок Советский);

13.00-17.00 — село Нижняя Ала-Арча (улица Киргизская).

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Кара-Жыгач (улицы Кондучалова, Карабаева, Новостройка, Фрунзе, Центральная, Яковенко, Гагарина, Бек-Тоо, контур), Ленинское (улицы Проектируемая, Набережная, Мостовая, Алма-Атинская, Восточная, Коммунарская, Подгорная), Мыкан (улицы Линейная, Гэсовская, переулок Чуйский, жилмассив «16 га», улицы Строительная, ПМК-3, Речная), Лебединовка (проспект Победы, улица Лермонтова), Таш-Добо (улицы Больничная, Школьная, Октябрьская), Воронцовка, Беш-Кунгей (улица Проектируемая), Кок-Жар (улицы Маликова, Чон-Багыш, Уметалиева, Калыгул Акмат, Эгимбаева, 24 га);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — село Новопавловка (улицы Гоголя, Северная, Степная, Гагарина, Кирова, Репина, Фрунзе, Восточная, Крупской, Алтын-Ордо, Азия-Ордо, Нур-Заман, Проектируемая, Ак-Шоола, Школьная, Свердлова, Колхозная, Лавровых, Садовая, Актилек, Чон-Арык, Баетова, Пригородная, Заводская, Тупик, Мира, Строительная, переулок Ключевой, жилмассив «Поле-Чудес»);

9.00-18.00 — села Военно-Антоновка (улицы Пионерская, Пушкина, Ала-Арчинская), Ак-Жол (улицы Новая, Киргизская, Молодежная);

9.00-17.00 — село Джаны-Джер (улица МТФ, 2а);

10.00-14.00 — села Джаны-Пахта (улицы Полевая, Молодежная, Атбашинская, Западная, Чолпонкулова, Северная, Мичурина, Спортивная, Полевой Стан, Столбовая, Ключевая, Садовая, переулки Атбашинский, Западный, Садовый), Майское (улицы Найденова, Первомайская, Проектируемая), поселок Мирный (улицы Мира, Победы, Киргизская, Октябрьская, Ленина);

Жайылский РЭС

9.00-15.30 — села Бекитай, Кайырма, Боксо-Жол, Суусамыр, город Кара-Балта (улицы Владимирова, Панфилова, Шевченко, Молодежная);

8.30-16.00 — села Федоровка, Джекен, Джон-Арык, Калининское (улицы Молодая Гвардия, Калинина, Есенина, Жайыла Баатыра, Дачная, Достоевского);

Московский РЭС

9.00-12.00 — село Заря;

9.00-17.00 — села Александровка (улица Гагарина), имени Крупской (улицы Набережная, Киевская, Мичурина), Мураке (улицы Кадыркула, Усубалиева, Береговая), Темен-Суу, Сретенка (улицы Комсомольская, Калинина, Центральная, МТФ);

Кантский РЭС

9.00-17.00 — Кант (1-й микрорайон, 1-8, 12, 17, улицы Зеленая, Прудовая, Толстого, Полевая, Московская, Морозова, Ломоносова, Кирпичная, Маркса, Новостройка, Коминтерна, Ворошилова, Школьная, Куренкеева), село Люксембург (улица Забайкальская);

13.00-17.00 — село Туз (улица Максутбаева);

Токмакский РЭС

9.00-17.00 — Токмак (улицы Дунларова, Чернышевского, Некрасова, Куйбышева, Охотничья, Парковая);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Панфиловка (улицы Луговая, Северная), Чалдыбар (улица Подгорная).

3 Иссык-Кульская область Иссык-Кульская область