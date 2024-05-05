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Общество

6 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1
Бишкек
  • 13.00-17.00 — улица Руставели, 44;
  • 9.00-17.00 — проспект Айтматова, 45, 43, улицы Волдайская, 93, Раззакова, 33/1, отрезки улиц Кулатова, Толстого, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Абдрахманова, Садырбаева, Орто, Тогузак, Кара- Коо, Тортгул, 10-Кочо, Сакалдуу, Абаданова, Сыдыгалы), отрезки улиц Кулиева, Кудрука, село Нижняя Ала-Арча (улицы Курманалиева, Дружбы, Солнечная);
  • 11.00-14.00 — отрезки улицы Кызыл-Кийской;
  • 10.30-17.00 — село Орто-Сай.
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Таш-Добо (улицы Кооперативная, Больничная, Аптечная, Ленина, Кыргызская), Лебединовка (улица Озерная), Ленинское (улицы Алма-Атинская, Восточная, Виноградное), Карла Маркса (улицы Киевская, Ленина), Аламедин (улицы Чапаева, Заречная, Алма-Атинская);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Асылбаш (улицы Ленина, Доолот, Жайчи, Сурабалды, Крупской, Тоголок, Бира, Мира, Шамши, Кашка-Суу, Сураналы, Ноорузбая, Новая, Кайназаровой, Шопокова, Оторова, Иманкулова, Турмуш, Омурбека), Сокулук (улицы Цветочная, Ленинградская), Джанги-Джер (улицы 9-й Распред, 8-й Распред, МТФ-2А, Акжар, Молодая Гвардия), поселок Восточный (улицы Гагарина, Киргизская, Новостройка, МТФ-2), село Манас (улицы Высоцкого, Ломоносова, Пушкина);

Жайылский РЭС

  • 9.00-16.30 — город Кара-Балта (переулок Почтовый, улицы Центральная, Куйбышева, Ленинградская, Садовая, Бородочева, Спортивная, Кирова), село Суусамыр;
  • 8.30-17.00 — город Кара-Балта (улицы Тольятти, Октябрьская, Джамбула, Толстого, Энергетическая, 3а, 3, Кара-Балтинская, 1, 3, 5, 7);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Садовое (улица Комсомольская);

Панфиловский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Панфиловка (улицы Ташкентская, Тихонова, Южная), город Каинды (улицы Кислых, Строительная, Заводская);

Токмакский РЭС

  • 9.00-17.00 — город Токмак (3-й микрорайон, 16, 16а, 19, 21, 22, улицы Болеболаева, Слободская, Балкашина, Бокина, Парковая);

Кантский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Новопокровка (улицы Фрунзе, Ленина, Советская, Никитушкина, Линейная), Киршелк (улицы Садовая, Победа, Мичурина, Герцена, Дзержинского, Джергентальская, Южная), город Кант (улицы Ванахуна, Душанбинская);

Иссык-Атинский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Ивановка (улицы Украинская, Советская, Токмакская, Театральная, Фрунзенская, Пионерская, Калинина, Ильина, Лермонтова, Восточная).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293043/
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