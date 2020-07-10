Карантин 2.0. Запретить запретили, но не подсказали, как быть: есть вопросы

С середины июня в Кыргызстане наблюдается резкий рост числа зараженных коронавирусом и внебольничной пневмонией. Вместо понятных алгоритмов граждане получают запреты и решения, которые вызывают еще больше вопрсов.

Ездить смогут, но не все

В республиканском штабе для предотвращения эпидемии COVID-19 предпринимают все усилия. Но ситуация пока остается сложной. Сейчас режим ЧП отменен, но многие запреты остаются в силе. Штаб подчеркивает: для вашей же безопасности. Однако граждане недовольны.

Одной из самых раздражающих бишкекчан стала инициатива остановить работу общественного транспорта.

К этому варианту чиновники вернулись, когда ситуация с коронавирусом в городе резко ухудшилась, а число зараженных возросло кратно. Минздрав заявил, что общественный транспорт является местом, где может происходить заражение коронавирусной инфекцией. В мэрии отреагировали адекватно. Сначала остановили работу общественного транспорта в выходные дни, а затем и ограничили в будни.

«Транспорт у нас с 10.00 до 17.00 ходить не будет. Пешком на работу добираться?», — возмущались бишкекчане. Они напоминают, что не у всех есть деньги на такси.

Если раньше автобусы и троллейбусы, да и большинство маршруток ездили полупустыми, то теперь пассажиры набиты в них, как селедки в банке. Происходит это потому, что просто нет выбора: либо влезешь в маршрутку или автобус сейчас, либо не попадешь в нужное место вовремя. Но чиновникам, которые передвигаются по городу на своих дорогих авто, рядового гражданина не понять.

Следом за столицей такие же правила работы ввели и для пригородного транспорта. Причем сложнее всего в выходные. Инициаторы ограничений почему-то не подумали о том, что люди могут жить в Чуйской области, а работать в Бишкеке. Не позаботились и тех, кто работает посуточно. Как добираться домой человеку, чья рабочая смена закончилась в субботу утром?

Не успел в магазин, сиди голодным

Вызвала вопросы и идея ограничить время работы рынков и супермаркетов. Супермаркеты и торговые центры изменили время работы с 7.00 до 19.00. Все рынки на территории города теперь работают ежедневно с 6.00 до 17.00.

Как быть тем, кто работает с понедельника по пятницу с 8.00 до 18.00-19.00? Они не могут до пяти попасть в магазин или на рынок.

Да, большинство сотрудников компании стараются отправить на удаленку. Но такой режим работы не означает свободный график. Остаются и те, кто работает в офисах.

«Вот мне интересно, как добираться на базар и в магазины для закупа? Пашем мы всю неделю, включая субботу, до 19.00. В супермаркеты мы уже не успеваем. Как нам покупать продукты?» — спрашивают горожане.

«Знакомая работает до 18.00, побежала сразу после работы в магазин, но пока доехала до ближайшего супермаркета, было уже 19.00, не успела. А по выходным транспорта нет. Получаем мы немного, чтобы на такси ездить. Что нам теперь делать?» — выказалась еще одна жительница столицы в соцсетях.

Ответа пока не последовало.

Нам нужен свежий воздух

С начала июля решением мэрии Бишкека были закрыты все парки и скверы столицы.

«Эпидемиологическая ситуация в городе очень напряженная, мы вынуждены идти на крайние меры, чтобы защитить бишкекчан и остановить распространение COVID-19», — объяснили свое непопулярное решение в муниципалитете.

Уточняется, что общественные пространства, парки, скверы и бульвары закрываются до улучшения эпидемиологической ситуации.

О том, что организму и мозгу нужны свежий воздух и физическая активность, чтобы противостоять вирусам, ответственные клерки тоже, видимо, не знают.

И детям крайне важны двигательная активность и свежий воздух. Получается, проще просто все запретить, чем заняться, например, просветительской и профилактической работы среди населения.

Осталась только одна проблема: число больных коронавирусом и пневмонией не снижается — напротив, растет. Более 42 процентов всех выявленных случаев заражения коронавирусом приходится на Бишкек.