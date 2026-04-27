Более 5 тысяч человек отпраздновали день рождения Бишкека в Royal Central Park

По случаю 148-летия Бишкека более 5 тысяч гостей собрались в Royal Central Park, чтобы создать яркий и эмоционально насыщенный праздник, отметив этот важный городской юбилей масштабной и вдохновляющей программой культурных, художественных и развлекательных мероприятий.

Это событие еще раз подтвердило, что Royal Central Park — это больше, чем жилой проект. Это воплощение города мечты будущего, где жители смогут жить полноценно, оставаться в тесной связи друг с другом и наслаждаться подлинными жизненными ценностями. По-настоящему комфортный город формируется не только инфраструктурой и зданиями, но и эмоциями, впечатлениями, а также качеством жизни его сообщества.

Фото RCA Living

Одной из самых ярких особенностей Royal Central Park является открытость для жителей уже на этапе завершения благоустройства территории. Люди видят будущее не только на чертежах и макетах, но и могут лично войти в пространство, которое уже становится реальностью. Поэтому каждое мероприятие превращается в настоящий опыт, где доверие рождается через личное участие, а будущее городской жизни ощущается уже сегодня.

Royal Central Park — это модель по-настоящему комфортного и благоприятного для жизни города, сформированного на основе опыта, эмоций и сильного чувства общности. Этот дух ярко проявился на протяжении всего фестиваля через насыщенную и динамичную программу мероприятий.

Фестиваль открылся традиционными кыргызскими танцами, которые подчеркнули богатое культурное наследие страны и придали мероприятию особую атмосферу.

Фото RCA Living. Более 300 школьников приняли участие в конкурсе Royal Central Park’s Got Talent — площадке, где раскрываются таланты, энергия и стремление молодежи к самовыражению

Фото Для гостей приготовили более 3 000 порций традиционного плова, а вся выручка была направлена в благотворительный фонд Royal Central Park.



Фото RCA Living. На берегу Nomad Heritage Lake акустическая программа «Royal Central Park — Sunset Music Show» позволила гостям насладиться музыкой на фоне впечатляющего заката



Фото RCA Living. Особым украшением вечера стало уникальное шоу «живые шахматы», объединившее искусство и стратегию

Теплая атмосфера вокруг костра собрала тысячи гостей в душевной и праздничной обстановке. Сотни гастрономических павильонов, торговых зон и детских площадок работали на протяжении всего дня, предлагая полноценный отдых для всей семьи.

Фото RCA Living. Сотни гастрономических павильонов, торговых зон и детских площадок работали на протяжении всего дня, предлагая полноценный отдых для всей семьи



В Royal Central Park также была создана специальная зона для детей — «Парк мечты», где установлено более 5 тысяч ярких вертушек и организованы разнообразные креативные и активные игровые площадки, подарившие детям радостные, увлекательные и счастливые моменты отдыха и развлечений.

Наряду с яркими и запоминающимися моментами для семей и детей на протяжении всего мероприятия зона костра стала особенно теплым и эмоциональным акцентом праздника, символизируя связь с традициями кыргызской культуры. Это был особый момент, когда семьи смогли стать еще ближе, а сообщество Royal Central Park в полной мере ощутило атмосферу тепла, единства и праздничного сплочения.

Фото RCA Living. Завершением праздника стало эффектное вечернее шоу света и музыки: Music Lighting Show, выступления DJ и яркий салют, озаривший центр Бишкека



Во время мероприятия также были представлены возможности приобретения недвижимости в Royal Central Park с привлекательными предложениями и специальными условиями для будущих жителей.

В ближайшее время Royal Central Park продолжит регулярно проводить масштабные общественные мероприятия, стремясь стать не только идеальным местом для жизни, но и новым центром отдыха, развлечений и культурного обмена для жителей столицы. Уже в мае 2026 года RCA Living организует еще один крупный фестиваль, который познакомит гостей с музыкальным фонтанным парком Royal Central Park и станет новой точкой притяжения для Бишкека.

Royal Central Park уже сегодня формирует современный стиль жизни, устойчивое сообщество и новый городской символ столицы.

Давайте вместе вспомним яркие моменты в Royal Central Park:



