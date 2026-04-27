Более 5 тысяч человек отпраздновали день рождения Бишкека в Royal Central Park

По случаю 148-летия Бишкека более 5 тысяч гостей собрались в Royal Central Park, чтобы создать яркий и эмоционально насыщенный праздник, отметив этот важный городской юбилей масштабной и вдохновляющей программой культурных, художественных и развлекательных мероприятий.
Это событие еще раз подтвердило, что Royal Central Park — это больше, чем жилой проект. Это воплощение города мечты будущего, где жители смогут жить полноценно, оставаться в тесной связи друг с другом и наслаждаться подлинными жизненными ценностями. По-настоящему комфортный город формируется не только инфраструктурой и зданиями, но и эмоциями, впечатлениями, а также качеством жизни его сообщества.
Одной из самых ярких особенностей Royal Central Park является открытость для жителей уже на этапе завершения благоустройства территории. Люди видят будущее не только на чертежах и макетах, но и могут лично войти в пространство, которое уже становится реальностью. Поэтому каждое мероприятие превращается в настоящий опыт, где доверие рождается через личное участие, а будущее городской жизни ощущается уже сегодня.
Royal Central Park — это модель по-настоящему комфортного и благоприятного для жизни города, сформированного на основе опыта, эмоций и сильного чувства общности. Этот дух ярко проявился на протяжении всего фестиваля через насыщенную и динамичную программу мероприятий.
Фестиваль открылся традиционными кыргызскими танцами, которые подчеркнули богатое культурное наследие страны и придали мероприятию особую атмосферу.
Теплая атмосфера вокруг костра собрала тысячи гостей в душевной и праздничной обстановке. Сотни гастрономических павильонов, торговых зон и детских площадок работали на протяжении всего дня, предлагая полноценный отдых для всей семьи.
В Royal Central Park также была создана специальная зона для детей — «Парк мечты», где установлено более 5 тысяч ярких вертушек и организованы разнообразные креативные и активные игровые площадки, подарившие детям радостные, увлекательные и счастливые моменты отдыха и развлечений.
Наряду с яркими и запоминающимися моментами для семей и детей на протяжении всего мероприятия зона костра стала особенно теплым и эмоциональным акцентом праздника, символизируя связь с традициями кыргызской культуры. Это был особый момент, когда семьи смогли стать еще ближе, а сообщество Royal Central Park в полной мере ощутило атмосферу тепла, единства и праздничного сплочения.
Во время мероприятия также были представлены возможности приобретения недвижимости в Royal Central Park с привлекательными предложениями и специальными условиями для будущих жителей.
В ближайшее время Royal Central Park продолжит регулярно проводить масштабные общественные мероприятия, стремясь стать не только идеальным местом для жизни, но и новым центром отдыха, развлечений и культурного обмена для жителей столицы. Уже в мае 2026 года RCA Living организует еще один крупный фестиваль, который познакомит гостей с музыкальным фонтанным парком Royal Central Park и станет новой точкой притяжения для Бишкека.
Royal Central Park уже сегодня формирует современный стиль жизни, устойчивое сообщество и новый городской символ столицы.
