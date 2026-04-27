Общество

В Бишкеке открывают сезон фонтанов

29 апреля в День города Бишкек официально открывается сезон фонтанов. Об этом сообщает мэрия столицы.

В настоящее время МП «Тазалык» проводит подготовительные работы к запуску фонтанных комплексов. В частности, осуществляется проверка технического оборудования, проводится очистка чаш фонтанов, а также производится наполнение систем водой.

Уже через два дня жители и гости столицы смогут вновь полюбоваться работой следующих фонтанных комплексов:

  • фонтан на площади Ала-Тоо;
  • фонтан перед зданием мэрии Бишкека;
  • фонтан перед зданием Жогорку Кенеша;
  • фонтан в парке имени Ататюрка;
  • фонтан «Борцы революции»;
  • фонтан на улице Токтогула.
