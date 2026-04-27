Спорт

Дзюдоист Мухаммедали Ырысдолотов завоевал бронзу Кубка Европы в Германии

Спортсмен из Кыргызстана Мухаммедали Ырысдолотов завоевал бронзовую медаль Кубка Европы по дзюдо среди юношей. Об этом сообщает федерация данного вида спорта.

По ее данным, он выступал на этапе открытого Кубка Европы, который прошел в Берлине.

Борьбу за медали вели спортсмены 2009 годов рождения. Воспитанник СДЮШОР по спортивным единоборствам выступал в весовой категории до 90 килограммов.

Фото из интернета
Фото из интернета

Ырысдолотов стартовал со стадии 1/16 финала, одержал две победы подряд над спортсменами из Нидерландов и Чехии, выйдя в четвертьфинал.

В поединке за выход в полуфинал кыргызстанец уступил представителю Латвии. В утешительном турнире за бронзу Ырысдолотов одержал еще три победы над спортсменами из Бельгии, Азербайджана и Узбекистана.

Эта медаль стала для кыргызстанца второй в этом году. В марте он выиграл золото на Кубке Европы в Турции.
