Общество

За четыре месяца в бишкекских автобусах оштрафовали почти 400 безбилетников

Инспекционный отдел Департамента транспорта, МП «Бишкекский городской транспорт» и компания «Тулпар» продолжают рейды по проверке оплаты проезда пассажирами в общественном транспорте. Об этом сообщает мэрия столицы.

По ее данным, рейды проводятся ежедневно в рабочие дни.

мэрии Бишкека
Фото мэрии Бишкека

С января 2026 года по сегодняшний день в среднем около 400 пассажиров, не оплативших проезд в автобусах, оштрафованы на 1 тысячу сомов. В отношении нарушителей составлены протоколы.

«Уважаемые жители города! Просим вас соблюдать правила пользования общественным транспортом, оплачивать проезд и при оплате наличными обязательно получать талон», — просят в муниципалитете.
За четыре месяца в бишкекских автобусах оштрафовали почти 400 безбилетников
