Льготная ипотека на квартиры в Royal Central Park от «Банка Компаньон»

Сегодня рынок недвижимости в Кыргызстане постепенно смещается от выбора «квадратных метров» к выбору качества жизни. Для покупателей все большее значение имеют не только стоимость жилья, но и инфраструктура, архитектура, безопасность, удобство расположения и то, насколько продуманной является среда вокруг дома. Именно эти факторы формируют новый запрос на комплексные жилые проекты.

Royal Central Park — пример такого подхода. Это не просто жилой комплекс, а целая городская среда, где объединены жилые пространства, прогулочные зоны, коммерческая инфраструктура и зоны для отдыха и спорта. Проект ориентирован на то, чтобы создать комфортную повседневную жизнь внутри одного пространства, где все необходимое находится рядом.

На прошедших выходных «Банк Компаньон» провел презентацию ипотечной программы, разработанной специально для приобретения квартир в Royal Central Park. Программа уже действует для всех клиентов, рассматривающих покупку жилья на этапе строительства, и направлена на то, чтобы сделать этот процесс более понятным и финансово комфортным.

Как отметила Управляющий директор Департамента B2C продаж «Банка Компаньон» Гульзамира Туратбек кызы: «Мы видим, что для клиентов сегодня важно не просто приобрести жилье, а сделать это в условиях, которые позволяют спокойно планировать свой бюджет. Поэтому в ипотечной программе для квартир в Royal Central Park мы сделали акцент на льготном периоде и снижении финансовой нагрузки на этапе строительства».

Условия программы предусматривают первоначальный взнос от 30 процентов, срок кредитования до 15 лет и ставку от 15 процентов годовых. При этом ключевым преимуществом является льготный период до 31 марта 2029 года либо до получения ключей. В этот период клиент не погашает основной долг, а проценты по ипотеке частично или полностью покрываются застройщиком. Такой механизм позволяет зафиксировать стоимость квартиры уже на этапе строительства и распределить финансовую нагрузку более комфортно.

Отдельной частью мероприятия стала развлекательная программа для гостей. Помимо музыкальных выступлений и неформального общения, был проведен розыгрыш призов от «Банка Компаньон». Среди подарков — сертификаты, брендированные наборы и другие призы, а главным подарком вечера стала путевка во Вьетнам на двоих.

Банк отмечает, что такие форматы живого взаимодействия с клиентами позволяют лучше понимать их реальные потребности и ожидания. Это помогает более точно адаптировать финансовые продукты и предлагать решения, которые действительно соответствуют жизненным ситуациям клиентов.

И именно поэтому сегодня особенно важно, как люди подходят к выбору жилья. Все большее значение приобретает не только сам объект недвижимости, но и условия его приобретения. Сочетание современных жилых проектов и адаптированных ипотечных решений позволяет более взвешенно подходить к покупке жилья — с учетом как качества будущей среды для жизни, так и долгосрочного финансового планирования.

Подробнее об условиях ипотечной программы можно узнать на сайте ipoteka.kompanion.kg или по номеру 88 00.