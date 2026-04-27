Спорт

Анвар Ходжиев завоевал бронзу Кубка мира по боксу в Бразилии

Кыргызстанец Анвар Ходжиев занял 3-е место на Кубке мира по боксу в Бразилии. Об этом сообщается на сайте соревнований.

Первый этап Кубка мира по версии World Boxing прошел в городе Фош-ду-Игуасу.

Ходжиев выступает в весовой категории до 50 илограммов и стартовал со стадии 1/8 финала.

Фото из интернета
Фото из интернета

В первом поединке кыргызстанец победил представителя Японии, а в четвертьфинале одолел спортсмена из Австралии. В полуфинале он бился против боксера из Азербайджана, но уступил ему раздельным решением судей. В итоговом протоколе кыргызстанец завоевал бронзовую медаль.

Всего на турнире выступали четыре спортсмена из Кыргызстана под руководством главного тренера Данияра Тологон уулу.
Ссылка: https://24.kg/sport/372116/
