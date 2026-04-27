ОАО «Таш-Темир» предлагает продукцию для строительства подземных переходов

Подземные переходы для города теперь можно заказывать в ОАО «Таш-Темир».

Компания запустила в производство новый вид продукции «Звено прямоугольное 20.100». Это железобетонное изделие для водопропускных труб, которое используется не только при строительстве магистралей и дорог. Данное изделие можно использовать и в качестве подземных переходов.

«Компания освоила новый вид продукции в короткие сроки и уже сеголня готова выполнять заказы как для дорожного строительства, так и для строительства подземных переходов, — отмечает председатель правления ОАО «Таш-Темир» Артур Пак. — Отрадно, когда отечественные производители осваивают новые виды продукции, которые можно не импортировать и в которых нуждаются строительные и инфраструктурные объекты страны».
Материалы по теме
Около 30 миллионов квадратов жилья и других объектов строят в Кыргызстане
Более 930 объектов построили и отремонтировали в Кыргызстане за пять лет
Интерактивную карту всех строящихся в Кыргызстане объектов представили в Бишкеке
Свыше 4 тысяч домов и квартир построили в Кыргызстане с начала 2026 года
Мы не заманиваем в ловушку: глава ГНС об опасениях строителей по единому налогу
Строители просят налоговые льготы по аналогии со швейной отраслью Кыргызстана
За использование фиктивных счетов-фактур будут применять стопроцентные санкции
В строительной отрасли упростили переход на единый налог и пересматривают ставки
Налоговые отчисления строительного сектора увеличились до 18 миллиардов сомов
В Кыргызстане начали строительство штаба 8-й гвардейской дивизии
Популярные новости
Медвузы просят президента ввести переходный период по&nbsp;госаккредитации Медвузы просят президента ввести переходный период по госаккредитации
Встреча вдали от&nbsp;дома: в&nbsp;Берлине создали атмосферу Родины для студентов Встреча вдали от дома: в Берлине создали атмосферу Родины для студентов
Тысячи вакансий и&nbsp;десятки работодателей: в&nbsp;Бишкеке прошел День карьеры Тысячи вакансий и десятки работодателей: в Бишкеке прошел День карьеры
Central Asia Capital открыл Высшую школу госуправления в&nbsp;Бишкеке Central Asia Capital открыл Высшую школу госуправления в Бишкеке
Бизнес
ОАО &laquo;Таш-Темир&raquo; предлагает продукцию для строительства подземных переходов ОАО «Таш-Темир» предлагает продукцию для строительства подземных переходов
Добавьте карту Simbank в&nbsp;Google Pay и&nbsp;платите в&nbsp;одно касание Добавьте карту Simbank в Google Pay и платите в одно касание
Курортный квартал IRBIS от&nbsp;&laquo;Аврора групп&raquo; меняет подход к&nbsp;курортной недвижимости Курортный квартал IRBIS от «Аврора групп» меняет подход к курортной недвижимости
&laquo;Элдик Банк&raquo; успешно разместил дебютные еврооблигации на&nbsp;$500 миллионов «Элдик Банк» успешно разместил дебютные еврооблигации на $500 миллионов
27 апреля, понедельник
16:25
Анализы на ВИЧ и гепатиты могут стать обязательными для брака в Кыргызстане Анализы на ВИЧ и гепатиты могут стать обязательными для...
16:16
«Умные» счетчики заменили 416 инспекторов — Минэнерго
16:15
Фермеры Кыргызстана получили в лизинг 1 тысячу 427 единиц техники с начала года
16:11
Четырехлетняя девочка, выпавшая с матерью с шестого этажа, выписана из больницы
16:09
Акыйкатчы обяжут отчитываться не только перед ЖК, но и профильными госорганами