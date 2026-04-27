ОАО «Таш-Темир» предлагает продукцию для строительства подземных переходов

Подземные переходы для города теперь можно заказывать в ОАО «Таш-Темир».

Компания запустила в производство новый вид продукции «Звено прямоугольное 20.100». Это железобетонное изделие для водопропускных труб, которое используется не только при строительстве магистралей и дорог. Данное изделие можно использовать и в качестве подземных переходов.

«Компания освоила новый вид продукции в короткие сроки и уже сеголня готова выполнять заказы как для дорожного строительства, так и для строительства подземных переходов, — отмечает председатель правления ОАО «Таш-Темир» Артур Пак. — Отрадно, когда отечественные производители осваивают новые виды продукции, которые можно не импортировать и в которых нуждаются строительные и инфраструктурные объекты страны».