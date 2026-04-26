Мэр Бишкека пришел на барахолку на Фучика и пообещал ее ликвидировать

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев в воскресный день посетил блошиный рынок на улице Фучика. Он заявил торговцам, что в скором времени они здесь торговать перестанут. О сроках он не сказал, как и о месте, куда переведут одну из старейших барахолок столицы.

Продавцы подержанного товара боятся, что им вовсе запретят торговать. Во время воскресного обхода градоначальник, посмотрев на товар пенсионеров, вновь заявил, что они торгуют новыми вещами.

«Разговаривал он с нами достаточно резко и утверждал, что мы торгуем новым. Он сказал, что мы здесь торговать скоро не будем. А где нам торговать? Дайте нам место, мы уйдем туда», — просит пенсионерка Гуля эже.

Пенсионеры недоумевают, почему их товар столичный градоначальник упорно называет новым и просят внимательно рассмотреть ассортимент блошиного рынка.

В разговор мэра и торговцев вмешалась женщина — она кричала на пенсионеров, а мэра просила убрать их с Фучика.

Женщина представилась председателем ТСЖ части жилого корпуса на перекрестке Фучика—Московской.

«Здесь ходят бомжи и алкаши, воруют белье. Здесь ездят большегрузы, бензовозы, возят песок туда-сюда. Пусть им дадут другое место», — жалуется она.

На заверения журналиста, что в парке имени Фучика бомжи и алкаши были и без барахолки, женщина добавила, что их разогнали.

Журналист 24.kg специально прошлась по парку и увидела с десяток мирно спящих лиц без определенного места жительства, и к блошиному рынку они никакого отношения не имели.

На вопрос журналиста, есть ли права у жильцов этого здания, некогда считавшегося социальным объектом, домком ответила, что корпус № 3 оформлен и имеет красную книгу, там есть ТСЖ, а 1-й и 2-й корпуса относятся к муниципалитету.

Градоначальник сказал ей, что людям все-таки дадут еще 1–2 недели поторговать.

«Я не против них, был же хороший пятачок возле пивзавода, но их оттуда убрали», — соглашается председатель ТСЖ.

Она добавляет, что во всех городах есть специальные места для блошиных рынков. По ее словам, ей тоже жалко торговцев, но стоять на дороге, по которой ходят машины, небезопасно.

Напомним, ранее представители муниципалитета переносили рынок несколько раз, с территории по улице Кулиева, затем с аллеек, на которых торговали люди в выходные.

Торговцы просят градоначальника, в случае запрета торговли на этом месте не оставлять их ни с чем и выделить им территорию под торговлю. Ведь под застройку в столице легко находят земли, несмотря на избыток строек — почему бы не найти территорию под самобытный блошиный рынок, который пользуется большим спросом именно у уязвимых слоев населения.