Еды и СИЗ нет. Дневные стационары Бишкека нуждаются в помощи

Дневные стационары нуждаются в поддержке. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, в дневных стационарах не хватает оборудования, лекарств, средств защиты, а также волонтеров и врачей нечем кормить.

В муниципалитете призывают граждан оказать помощь. «Если вы хотите поддержать стационары оборудованием, лекарствами, СИЗ и питанием медиков, то можете обратиться к нашим заместителям акимов районов по социальным вопросам, они на местах курируют работу стационаров», — пояснили в мэрии.

Для оказания помощи можно звонить по следующим номерам:

Первомайский район — 0990999444, Аида Жолочуевна;

Октябрьский район — 0559038585, Айнура Джанышевна;

Свердловский район — 0999855558, Асель Садыковна;

Ленинский район — 0555184328, Жамал Бекмурзаевна.

В столице работают девять дневных стационаров для горожан, болеющих легкой формой ОРВИ, с 8.00 до 22.00. Ежедневно бишкекчане могут получить медицинскую консультацию, капельницу и различные инъекции.