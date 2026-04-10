В Бишкеке перекраивают проспект Айтматова. Появятся новые дороги и заезды

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев в ходе рабочего выезда ознакомился с проектами развития улично-дорожной сети столицы, включая изменения на проспекте Чингиза Айтматова. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По данным мэрии, на проспекте планируется организовать дополнительные заезды к жилому комплексу «Фрунзе» и торгово-развлекательному центру «Ала-Арча».

Кроме того, рассмотрен вопрос строительства двух новых дорог с установкой светофора. Первая — улица Минжылкиева от проспекта Чингиза Айтматова до улицы Тыналиева протяженностью 1,3 километра с двумя полосами движения. Вторая — улица Арстанбека Дуйшеева от проспекта Чингиза Айтматова до улицы Байтика Баатыра длиной 1,1 километра с четырьмя полосами.

Отмечается, что при строительстве улицы Минжылкиева будет задействована часть прилегающей территории Кыргызско-Турецкого университета «Манас», поскольку дорога пройдет рядом с учебными корпусами.

Для обеспечения безопасности пешеходов, в том числе студентов, проектом предусмотрено строительство подземных переходов.