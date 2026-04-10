В Бишкеке перекраивают проспект Айтматова. Появятся новые дороги и заезды

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев в ходе рабочего выезда ознакомился с проектами развития улично-дорожной сети столицы, включая изменения на проспекте Чингиза Айтматова. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По данным мэрии, на проспекте планируется организовать дополнительные заезды к жилому комплексу «Фрунзе» и торгово-развлекательному центру «Ала-Арча».

Кроме того, рассмотрен вопрос строительства двух новых дорог с установкой светофора. Первая — улица Минжылкиева от проспекта Чингиза Айтматова до улицы Тыналиева протяженностью 1,3 километра с двумя полосами движения. Вторая — улица Арстанбека Дуйшеева от проспекта Чингиза Айтматова до улицы Байтика Баатыра длиной 1,1 километра с четырьмя полосами.

Отмечается, что при строительстве улицы Минжылкиева будет задействована часть прилегающей территории Кыргызско-Турецкого университета «Манас», поскольку дорога пройдет рядом с учебными корпусами.

Для обеспечения безопасности пешеходов, в том числе студентов, проектом предусмотрено строительство подземных переходов.
Материалы по теме
К новому Ошскому рынку пробьют дорогу с мостом через частные земли
Стоит ли ждать ограничений воды летом в Бишкеке. Прогноз властей города
Мэрия Бишкека усилит контроль за аттракционами и ценами в парках
Сколько получает мэр Бишкека и где он проходил лечение
Снесли и забыли: после «благоустройства» «Аламедин-1» утонул в мусоре
Ивы убрали — фонтан поставили: мэрия завершает реконструкцию Театральной аллеи
Почти 250 миллионов сомов долга: «Тазалык» усиливает рейды против неплательщиков
Новая система «Ордер» Е-MERIA.KG упрощает получение разрешений в Бишкеке
Мэрия Бишкека назвала заявления о суде по Дому художника ложными
Лайфхак от мэрии: как поливать деревья лопатой — видео из Бишкека
Популярные новости
В&nbsp;этом году в&nbsp;паломничество из&nbsp;Кыргызстана отправятся 6&nbsp;тысяч 60&nbsp;человек В этом году в паломничество из Кыргызстана отправятся 6 тысяч 60 человек
Топливо может резко подорожать: в&nbsp;КР предлагают отменить налоги на&nbsp;ГСМ Топливо может резко подорожать: в КР предлагают отменить налоги на ГСМ
46&nbsp;кранов на&nbsp;объектах: в&nbsp;Новопокровке развернулось масштабное строительство 46 кранов на объектах: в Новопокровке развернулось масштабное строительство
Вокруг Бишкека строят транспортное кольцо. Что это изменит для города Вокруг Бишкека строят транспортное кольцо. Что это изменит для города
Бизнес
Зарплата в&nbsp;один клик. Как MBusiness меняет зарплатные проекты в&nbsp;Кыргызстане Зарплата в один клик. Как MBusiness меняет зарплатные проекты в Кыргызстане
В&nbsp;O!Store грандиозные скидки 50&nbsp;процентов на&nbsp;технику и&nbsp;аксессуары&nbsp;&mdash; успей первым В O!Store грандиозные скидки 50 процентов на технику и аксессуары — успей первым
Безопасность без границ: Кыргызстан и&nbsp;&laquo;Росатом&raquo; ликвидируют урановое наследие Безопасность без границ: Кыргызстан и «Росатом» ликвидируют урановое наследие
Конец старого менеджмента: как строить миллионные компании в&nbsp;кризис Конец старого менеджмента: как строить миллионные компании в кризис
Чемпионат Азии по борьбе. Абдумалик Карачов проиграл в полуфинале
Присвоить имя Асанхана Джумахматова одной из улиц Бишкека просит семья дирижера
Зарплата в один клик. Как MBusiness меняет зарплатные проекты в Кыргызстане
Депутат Дастан Бекешев усомнился: клубника в Ботсаду — наука или коммерция?