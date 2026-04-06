Почти 250 миллионов сомов долга: «Тазалык» усиливает рейды против неплательщиков

Муниципальное предприятие «Тазалык» в Бишкеке усилит рейды по выявлению задолженности за вывоз твердых бытовых отходов.

Как сообщили в МП, проверки затронут не только жителей, но и частные хозяйства, а также предпринимателей, систематически не оплачивающих услуги. Особое внимание уделят абонентам с длительными долгами.

По данным на 1 марта, общая сумма задолженности составляет более 244 миллионов сомов. Из них:

юридические лица — 96,4 миллиона сомов;

население — 147,9 миллиона.

В отношении должников будут принимать меры в рамках законодательства, включая штрафные санкции.

В «Тазалыке» подчеркнули, что поступающие платежи направляют на выплату зарплаты сотрудникам и обеспечение стабильной работы системы вывоза отходов. Горожан призывают своевременно оплачивать услуги.