14:27
USD 87.45
EUR 100.95
RUB 1.09
Общество

Почти 250 миллионов сомов долга: «Тазалык» усиливает рейды против неплательщиков

Муниципальное предприятие «Тазалык» в Бишкеке усилит рейды по выявлению задолженности за вывоз твердых бытовых отходов.

Как сообщили в МП, проверки затронут не только жителей, но и частные хозяйства, а также предпринимателей, систематически не оплачивающих услуги. Особое внимание уделят абонентам с длительными долгами.

По данным на 1 марта, общая сумма задолженности составляет более 244 миллионов сомов. Из них:

  • юридические лица — 96,4 миллиона сомов;
  • население — 147,9 миллиона.

В отношении должников будут принимать меры в рамках законодательства, включая штрафные санкции.

В «Тазалыке» подчеркнули, что поступающие платежи направляют на выплату зарплаты сотрудникам и обеспечение стабильной работы системы вывоза отходов. Горожан призывают своевременно оплачивать услуги.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/369106/
просмотров: 83
Версия для печати
Материалы по теме
На улице Льва Толстого из грузовика сыпался песок прямо на проезжую часть
Новая система «Ордер» Е-MERIA.KG упрощает получение разрешений в Бишкеке
Мэрия Бишкека назвала заявления о суде по Дому художника ложными
Лайфхак от мэрии: как поливать деревья лопатой — видео из Бишкека
Дом художника. Суд запретил мэрии Бишкека передавать права пользования участком
В Бишкеке обсудили закупку 625 малых автобусов для жилмассивов
После критики блогера в Бишкеке начали снос павильонов: бизнес возмутился
Опасный мост на Байтика Баатыра: облицовка рушится, реакции нет
В Бишкеке перекроют часть улицы Ауэзова на реконструкцию
Снесли заборы и салоны: вдоль реки Ала-Арчи в Бишкеке освободили землю
Популярные новости
Более тысячи милиционеров будут патрулировать Бишкек в&nbsp;наступившие выходные Более тысячи милиционеров будут патрулировать Бишкек в наступившие выходные
В&nbsp;Баткене жители зарабатывают на&nbsp;клубнике 1,5 тысячи сомов за&nbsp;килограмм В Баткене жители зарабатывают на клубнике 1,5 тысячи сомов за килограмм
Пятнадцать вопросов о&nbsp;том, как уберечься от&nbsp;клещей и&nbsp;не&nbsp;подцепить инфекцию Пятнадцать вопросов о том, как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию
Путин наградил кыргызстанку за&nbsp;вклад в&nbsp;проведение акции &laquo;Бессмертный полк&raquo; Путин наградил кыргызстанку за вклад в проведение акции «Бессмертный полк»
Бизнес
Миллион от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo;: итоги новой недели акции &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; Миллион от «Оптима Банка»: итоги новой недели акции «20 миллионеров»
Впервые в&nbsp;Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за&nbsp;пару кликов Впервые в Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за пару кликов
Большая паника. Как война на&nbsp;Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок Большая паника. Как война на Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок
Стартуй с&nbsp;выгодой: 330 сомов вместо 450&nbsp;на &laquo;МегаБезлимит&raquo; Стартуй с выгодой: 330 сомов вместо 450 на «МегаБезлимит»
6 апреля, понедельник
14:23
Почти 250 миллионов сомов долга: «Тазалык» усиливает рейды против неплательщиков Почти 250 миллионов сомов долга: «Тазалык» усиливает ре...
14:21
ГНС пресекла незаконную реализацию моторных масел без акцизных марок
14:18
В селе Тендик Нарынской области строится железнодорожный вокзал
14:14
КР и Германия развивают инвестиционное сотрудничество в сфере фармацевтики
14:05
Миллион от «Оптима Банка»: итоги новой недели акции «20 миллионеров»