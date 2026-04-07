Власть

Сколько получает мэр Бишкека и где он проходил лечение

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев заявил, что информация о его заработной плате не является секретной.

В интервью одному из телеканалов градоначальник сообщил, что его должностной оклад составляет 96 тысяч сомов, а с учетом надбавок — около 100 тысяч в месяц. При этом, по словам Айбека Джунушалиева, он не имеет особых привилегий от государства.

Фото из интернета
Глава столицы отметил, что ранее для госслужащих могли существовать дополнительные бонусы и льготы, однако сейчас подобных преимуществ практически нет, все работают в равных условиях.

Айбек Джунушалиев рассказал, что недавно перенес операцию и проходил лечение в одной из городских больниц. Он подчеркнул, что выбрал обычное медицинское учреждение, чтобы лично оценить качество услуг и выявить существующие проблемы в системе здравоохранения.
Садыр Жапаров поручил заводу «Дастан» начать выпуск отечественных дронов
Алтынбек Сулайманов о массовой сдаче мандатов: Это судьба тех, кого вели за руку
Поручение Садыра Жапарова. Кыргызстан направил Ирану гуманитарную помощь
Кыргызстан: кадровые перестановки за 31 марта — 3 апреля
Бизнес
«Банк Компаньон» и RCA Living запускают ипотеку для Royal Central Park
Купили и разделили. Simbank запустил рассрочку до 24 месяцев на любые траты
KICB: 25 лет надежности и новый этап развития в Оше
Бурный рост сделок в Royal Central Park на мероприятии 4 апреля 2026 года
