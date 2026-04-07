Сколько получает мэр Бишкека и где он проходил лечение

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев заявил, что информация о его заработной плате не является секретной.

В интервью одному из телеканалов градоначальник сообщил, что его должностной оклад составляет 96 тысяч сомов, а с учетом надбавок — около 100 тысяч в месяц. При этом, по словам Айбека Джунушалиева, он не имеет особых привилегий от государства.

Глава столицы отметил, что ранее для госслужащих могли существовать дополнительные бонусы и льготы, однако сейчас подобных преимуществ практически нет, все работают в равных условиях.

Айбек Джунушалиев рассказал, что недавно перенес операцию и проходил лечение в одной из городских больниц. Он подчеркнул, что выбрал обычное медицинское учреждение, чтобы лично оценить качество услуг и выявить существующие проблемы в системе здравоохранения.