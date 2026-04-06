Общество

Ивы убрали — фонтан поставили: мэрия завершает реконструкцию Театральной аллеи

В Бишкеке завершается реконструкция Театральной аллеи. Обновленное пространство уже вызвало активное обсуждение в соцсетях.

Ранее на аллее росли крупные ивы, создававшие тень и формировавшие единый архитектурный облик вместе с фонтанами, лавочками и освещением. После реконструкции деревья вырубили, а вместо них высадили кустарники.

По словам горожан, пространство заметно изменилось: на месте прежнего ансамбля появился новый фонтанный комплекс. При этом часть жителей считает, что аллея утратила свою прежнюю атмосферу и функциональность.

В публикациях пользователи отмечают, что раньше это было место отдыха в тени деревьев, тогда как теперь территория стала более открытой и менее комфортной в жаркое время.

Официальные комментарии мэрии по поводу концепции обновления и причин вырубки ив на момент публикации не представлены.
