Общество

Стоит ли ждать ограничений воды летом в Бишкеке. Прогноз властей города

В столице в летний период не ожидается ограничений водоснабжения, подобных ситуации 2023 года. Об этом сообщил заместитель начальника МП «Бишкекводоканал» Айбек Ашимов на заседании постоянной комиссии горкенеша.

Вопрос поднял депутат Казыбек Эргешов, который поинтересовался, учтен ли прошлый опыт и возможны ли перебои с водой этим летом.

По словам Айбека Ашимова, ограничения в 2023 году были связаны со снижением уровня воды в подземных бассейнах. В настоящее время, согласно анализу специалистов, их наполнение находится на нормальном уровне.

В «Бишкекводоканале» отметили, что ситуация остается стабильной, однако мониторинг водных ресурсов продолжается.
