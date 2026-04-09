К новому Ошскому рынку пробьют дорогу с мостом через частные земли

Руководство мэрии Бишкека во главе с Айбеком Джунушалиевым провело выездное совещание в районе Новопавловки, где планируется строительство дороги к новому Ошскому рынку.

На месте чиновники встретились с владельцами земельных участков, через которые пройдет будущая трасса. Проект предусматривает строительство полноценной дороги с мостом и выходом к рынку, а также соединение с северной объездной дорогой.

По словам мэра, новая транспортная артерия обеспечит удобный заезд на рынок с западной части города и позволит напрямую выезжать на объездную трассу. Планируется создание двух примыканий к дороге.

Айбек Джунушалиев поручил в оперативном порядке проработать все вопросы, связанные с реализацией проекта, в том числе по земельным участкам. Он отметил, что речь идет о строительстве дороги государственного значения.

В мэрии подчеркнули, что при необходимости изъятия земель будет применяться законодательный механизм для государственных нужд. Вместе с тем власти заявили о готовности предложить собственникам альтернативные участки и решить вопрос в добровольном порядке, с учетом их прав и интересов.