Снесли и забыли: после «благоустройства» «Аламедин-1» утонул в мусоре

В Бишкеке в микрорайоне «Аламедин-1» после сноса гаражей, кафе и павильонов остались горы мусора. Об этом сообщают очевидцы, публикуя видео в соцсетях.
По их словам, на месте демонтированных объектов образовался настоящий хаос: строительные отходы не вывезены, стекло разбросано у тротуаров, а часть мусора сносит в канал.
Горожане с иронией отмечают, что «благоустройство» в итоге обернулось загрязнением района и создает угрозу для пешеходов.
Официальных комментариев от мэрии города на момент публикации не поступало.