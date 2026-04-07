Снесли и забыли: после «благоустройства» «Аламедин-1» утонул в мусоре

В Бишкеке в микрорайоне «Аламедин-1» после сноса гаражей, кафе и павильонов остались горы мусора. Об этом сообщают очевидцы, публикуя видео в соцсетях.

По их словам, на месте демонтированных объектов образовался настоящий хаос: строительные отходы не вывезены, стекло разбросано у тротуаров, а часть мусора сносит в канал.

Уточняется, что работы проводились в рамках благоустройства территории. Однако, как утверждают жители, после сноса участок так и не приведен в порядок.

Горожане с иронией отмечают, что «благоустройство» в итоге обернулось загрязнением района и создает угрозу для пешеходов.

Официальных комментариев от мэрии города на момент публикации не поступало.