Общество

Снесли и забыли: после «благоустройства» «Аламедин-1» утонул в мусоре

В Бишкеке в микрорайоне «Аламедин-1» после сноса гаражей, кафе и павильонов остались горы мусора. Об этом сообщают очевидцы, публикуя видео в соцсетях.

По их словам, на месте демонтированных объектов образовался настоящий хаос: строительные отходы не вывезены, стекло разбросано у тротуаров, а часть мусора сносит в канал.

Уточняется, что работы проводились в рамках благоустройства территории. Однако, как утверждают жители, после сноса участок так и не приведен в порядок.

Горожане с иронией отмечают, что «благоустройство» в итоге обернулось загрязнением района и создает угрозу для пешеходов.

Официальных комментариев от мэрии города на момент публикации не поступало.
Материалы по теме
Ивы убрали — фонтан поставили: мэрия завершает реконструкцию Театральной аллеи
Почти 250 миллионов сомов долга: «Тазалык» усиливает рейды против неплательщиков
Новая система «Ордер» Е-MERIA.KG упрощает получение разрешений в Бишкеке
Мэрия Бишкека назвала заявления о суде по Дому художника ложными
Лайфхак от мэрии: как поливать деревья лопатой — видео из Бишкека
Дом художника. Суд запретил мэрии Бишкека передавать права пользования участком
В Бишкеке обсудили закупку 625 малых автобусов для жилмассивов
После критики блогера в Бишкеке начали снос павильонов: бизнес возмутился
Опасный мост на Байтика Баатыра: облицовка рушится, реакции нет
В Бишкеке перекроют часть улицы Ауэзова на реконструкцию
Более тысячи милиционеров будут патрулировать Бишкек в&nbsp;наступившие выходные Более тысячи милиционеров будут патрулировать Бишкек в наступившие выходные
Пятнадцать вопросов о&nbsp;том, как уберечься от&nbsp;клещей и&nbsp;не&nbsp;подцепить инфекцию Пятнадцать вопросов о том, как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию
Кыргызстан и&nbsp;Таджикистан согласовали совместные патрули на&nbsp;границе Кыргызстан и Таджикистан согласовали совместные патрули на границе
В&nbsp;Бишкеке ожидаются грозы. Прогноз погоды на&nbsp;6-8 апреля В Бишкеке ожидаются грозы. Прогноз погоды на 6-8 апреля
Купили и&nbsp;разделили. Simbank запустил рассрочку до&nbsp;24&nbsp;месяцев на&nbsp;любые траты Купили и разделили. Simbank запустил рассрочку до 24 месяцев на любые траты
KICB: 25&nbsp;лет надежности и&nbsp;новый этап развития в&nbsp;Оше KICB: 25 лет надежности и новый этап развития в Оше
Бурный рост сделок в&nbsp;Royal Central Park на&nbsp;мероприятии 4&nbsp;апреля 2026 года Бурный рост сделок в Royal Central Park на мероприятии 4 апреля 2026 года
В&nbsp;Бишкеке стало на&nbsp;один зеленый парк больше благодаря команде&nbsp;О! В Бишкеке стало на один зеленый парк больше благодаря команде О!
