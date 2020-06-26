11:44
USD 75.12
EUR 84.34
RUB 1.08
Общество

Подпишет ли президент Закон «О манипулировании информацией»? Опрос

Вчера депутаты Жогорку Кенеша в спешке сразу во втором и третьем чтениях приняли скандальный Закон «О манипулировании информацией». Многие эксперты его раскритиковали, а часть считает, что его принятие — введение в Кыргызстане цензуры интернета.

Читайте по теме
Закон о манипулировании информацией. Всем молчать!

Вызывает вопрос и то, как быстро нардепы документ принимали. У многих есть сомнения, что соблюдены все необходимые процедуры, как и то, что набралось необходимое количество голосов — 79. Хотя по вчерашним фотографиям из Жогорку Кенеша такого числа народных избранников на заседании не наблюдалось.

Теперь единственным препятствием для вступления закона в силу остается президент республики. Документ вступит в силу только после подписи Сооронбая Жээнбекова. Но подпишет ли, по вашему мнению, его глава государства?

Подпишет ли президент Закон «О манипулировании информацией»?

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157470/
просмотров: 981
Версия для печати
Материалы по теме
CPJ призывает Жээнбекова отклонить законопроект о манипулировании информацией
Закон о манипулировании информацией. Всем молчать!
Закон о манипулировании. Кто из депутатов проголосовал против (список)
Плевок в свободу слова. Депутаты приняли закон о манипулировании информацией
Пользователи соцсетей продолжают уличать Гульшат Асылбаеву в распространении лжи
Депутаты Жогорку Кенеша выясняют, кто из них подхалим и кто чей раб
Медиарынок страны: национальное телевидение под угрозой
CPJ призывает провести тщательное расследование поджога «Третьего канала»
Новые требования к СМИ для публикации рекламы обсуждают в Жогорку Кенеше
Представитель ОБСЕ прокомментировал поджог «Третьего канала» в Таласе
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Если заражение коронавирусом в&nbsp;Бишкеке не&nbsp;снизится, город могут закрыть Если заражение коронавирусом в Бишкеке не снизится, город могут закрыть
В&nbsp;Кыргызстане увеличивается количество заболевших коронавирусом целыми семьями В Кыргызстане увеличивается количество заболевших коронавирусом целыми семьями
Будет&nbsp;ли повторно введен режим ЧП? Ответ Минздрава Будет ли повторно введен режим ЧП? Ответ Минздрава
Бизнес
Скоростной 4G&nbsp;LTE: Мобильный оператор&nbsp;О! провел плановое расширение сети Скоростной 4G LTE: Мобильный оператор О! провел плановое расширение сети
Бережная защита кожи малыша Бережная защита кожи малыша
Фитнес-браслет В&nbsp;ПОДАРОК при покупке флагманов Huawei в&nbsp;O!Store Фитнес-браслет В ПОДАРОК при покупке флагманов Huawei в O!Store
Оплатите ущерб и&nbsp;живите спокойно. Нариман Тюлеев обратился к&nbsp;Алмазбеку Атамбаеву Оплатите ущерб и живите спокойно. Нариман Тюлеев обратился к Алмазбеку Атамбаеву
26 июня, пятница
11:41
Александр Лукашенко выделил 70 соток земли Бакиеву рядом со своей резиденцией Александр Лукашенко выделил 70 соток земли Бакиеву рядо...
11:38
Телефоны доверия ЦСМ, куда можно обращаться за консультацией
11:36
Избиение родственника экс-мэра города Ош. Задержан подельник члена ОПГ Казака
11:24
В парке «Ынтымак» в Бишкеке поймали змею
11:19
У сотрудника аппарата мэрии города Ош выявили коронавирус