Подпишет ли президент Закон «О манипулировании информацией»? Опрос

Вчера депутаты Жогорку Кенеша в спешке сразу во втором и третьем чтениях приняли скандальный Закон «О манипулировании информацией». Многие эксперты его раскритиковали, а часть считает, что его принятие — введение в Кыргызстане цензуры интернета.

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Вызывает вопрос и то, как быстро нардепы документ принимали. У многих есть сомнения, что соблюдены все необходимые процедуры, как и то, что набралось необходимое количество голосов — 79. Хотя по вчерашним фотографиям из Жогорку Кенеша такого числа народных избранников на заседании не наблюдалось.

Теперь единственным препятствием для вступления закона в силу остается президент республики. Документ вступит в силу только после подписи Сооронбая Жээнбекова. Но подпишет ли, по вашему мнению, его глава государства?