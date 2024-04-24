Amnesty International оценила ситуацию со свободой слова в Кыргызстане

Власти Кыргызстана активизировали кампанию по подавлению всех проявлений общественной критики и мирного инакомыслия. Об этом говорится в ежегодном докладе международной правозащитной организации Amnesty International «Положение с правами человека в мире», в котором дается оценка ситуации в этой области в 155 странах и территориях, в том числе в Кыргызстане, за 2023 год.

Как отмечается в докладе, журналисты и активисты, критикующие действия властей Кыргызстана, столкнулись с произвольными задержаниями, необоснованным преследованием и несправедливыми судебными процессами. Некоторые активисты содержались в условиях, равнозначных применению пыток или других видов жестокого обращения. Мирные протестующие сталкивались с серьезными ограничениями.

В качестве примеров правозащитники привели законопроект «О средствах массовой информации», использование властями Закона «О защите от недостоверной (ложной) информации» для новых ограничений деятельности СМИ, блокировку сайта и ликвидацию одного из юридических лиц «Клооп Медиа», а также запрет на митинги.

«Законодательные инициативы, имеющие целью утверждение культурных традиций и регулирование деятельности НКО, неоправданно ограничивали права на свободу выражения мнений и объединений и угрожали задушить ранее активное гражданское общество», — подчеркивается в докладе.

Как отмечается, женщины и девочки с ограниченными возможностями подвергались повышенному риску сексуального насилия и не имели эффективного доступа к правосудию. Они также подвергались пересекающейся дискриминации на основании гендерной принадлежности и инвалидности.

В целом, отмечает Amnesty International, международное право переживает переломный момент на фоне вопиющих нарушений со стороны правительств и могущественных корпораций. Власти могущественных государств готовы ввергнуть человечество в эпоху, когда нельзя больше полагаться на соблюдение принципа верховенства закона на международном уровне. Тяжелее всего от этого страдают вовлеченные в продолжающиеся конфликты мирные жители, вынужденные платить самую страшную цену.

Стремительное развитие искусственного интеллекта может благоприятствовать проявлениям расизма, дискриминации и порождать раскол в обществе в этот важнейший год, когда во многих странах по всему миру должны пройти выборы.

«Из доклада Amnesty International вырисовывается мрачная картина вызывающего глубокую тревогу подавления прав человека и многочисленных нарушений международного права. Все это происходит на фоне углубляющегося глобального неравенства, борьбы крупнейших мировых держав за первенство в мире и усугубляющегося климатического кризиса», — заявила генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар.