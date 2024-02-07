Садыр Жапаров прокомментировал свободу слова в стране и соблюдение прав человека

Президент Садыр Жапаров рассказал государственному информационному агентству «Кабар» о свободе слова и правах человека в стране.

«В Кыргызстане ограничить свободу слова невозможно. Народ этого не допустит. Народ с древнейших времен жил со свободой слова. И продолжит жить со свободой слова. Кто говорит, что свободы слова нет, — это те, кто, используя термин «свобода слова», делает что хочет, это «лжепатриоты», планирующие под видом свободы слова свергнуть республику. Мы не допустим таких злонамеренных людей, которые хотят бунтовать в стране. Под видом термина «свобода слова» они портят народ, проводя пропаганду, не соответствующую нашему менталитету, традициям и природе. Есть случаи, когда некоторые, распространяя ложную информацию, портят честь и достоинство других», — уверен он.

Если бы правительство предприняло несправедливые шаги против свободы слова, народ давно бы восстал. Садыр Жапаров

По его словам, те граждане, которые хотят воспользоваться реальной свободой слова, критиковать власть, раскрывать лица коррумпированных людей, сидящих у ​​власти, указывать на их недостатки, — это другие.

«От них нам только польза. Граждане, желающие помочь таким образом, могут говорить и делать обращения сколько угодно через интернет или в сквере имени Максима Горького в Бишкеке», — отметил глава государства.

В Кыргызстане более высокий уровень демократии, чем в других странах. Садыр Жапаров

«Что касается демократии. Демократия у нас есть, ее нет в тех государствах, которые нас как раз критикуют. У нас гораздо более высокий уровень демократии, чем у них. Однако некоторые наши граждане используют концепцию демократии в неправильном направлении», — сказал он.

Мировые рейтинги по правам человека и свободе слова составляют подстрекатели, которые прикрываются свободой слова. Садыр Жапаров

По его словам, мировые рейтинги создают именно те провокаторы, которые прикрываются свободой слова.

«Если бы мы приняли их условия, политику, не соответствующую природе нашего народа, и распространили ее среди нашего народа, то мы были бы первыми в области прав человека и свободы слова. Нам не нужно такое первенство, которое постепенно морально разрушит государство и народ», — заключил президент.

Напомним, 16 января сотрудники МВД провели обыск в офисе Тemirov Live, редакционное оборудование изъяли. Милиция обыскала дома и задержала 11 нынешних и бывших сотрудников издания.

В МВД заявили, что по итогам «судебно-лингвистической экспертизы» контента на страницах Temirov Live и «Айт Айт Десе» в социальных сетях 30 декабря 2023 года возбуждено уголовное дело по статье 278 «Призывы к массовым беспорядкам» УК КР.

Задержаны Махабат Тажибек кызы, Сапар Акунбеков, Азамат Ишенбеков, Сайпидин Султаналиев, Актилек Капаров, Тыныстан Асыпбеков, Максат Тажибек уулу, Жоодар Бузумов, Жумабек Турдалиев, Айке Бейшекеева и Акыл Орозбеков.

Все они бывшие или действующие сотрудники Temirov Live. Всем 11 задержанным журналистам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца — до 13 марта. Почти две недели их держали в ИВС и не переводили в СИЗО.