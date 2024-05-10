В Кыргызстане начала снижаться заболеваемость корью. Об этом сообщили в Республиканском центре иммунопрофилактики.

По его данным, на 7 мая всего зарегистрировано 9 тысяч 509 случаев кори.

В основном корью болеют дети до 1 года жизни (до получения первой дозы вакцины согласно календарю профилактических прививок КР) и от 1 года до 8 лет.

В РЦИ напомнили, что по календарю профилактических прививок плановую иммунизацию против кори, эпидемического паротита и краснухи (КПК) в Кыргызстане проводят в возрасте 1 года (первая доза) и 2 лет (вторая доза). Кроме того, в стране проводится кампания по дополнительной иммунизации против кори и краснухи в ответ на вспышку заболеваемости.