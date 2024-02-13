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Общество

CPJ осуждает решение суда Кыргызстана о закрытии Kloop

Комитет по защите журналистов (CPJ) потрясен пятничным решением суда Кыргызстана о закрытии Kloop Media, некоммерческой организации, которая управляет ведущим в стране сайтом журналистских расследований Kloop. Об этом говорится в заявлении организации.

«После массового ареста в прошлом месяце журналистов, связанных с антикоррупционным изданием Temorov Live, принудительное закрытие Kloop — одного из самых уважаемых СМИ не только в Кыргызстане, но и во всей Центральной Азии — сигнализирует о намерении властей Кыргызстана уничтожить центр журналистских расследований, который ранее отличал страну от ее авторитарных соседей. Власти Кыргызстана должны позволить Kloop продолжить работу, свернуть свою усиливающуюся кампанию против прессы и позволить независимым СМИ работать свободно», — заявила координатор программ CPJ в Европе и Центральной Азии Гульноза Саид.

9 февраля Октябрьский районный суд Бишкека удовлетворил ходатайство прокурора города о закрытии Kloop Media на том основании, что устав организации не распространяется на журналистскую деятельность.

Главный редактор Kloop Анна Капушенко сообщила CPJ, что издание отклонило претензии и планирует продолжить работу до рассмотрения апелляции.

Напомним, 28 августа 2023 года стало известно, что прокурор Бишкека Эмильбек Абдыманнапов подал иск в суд о ликвидации общественного фонда Kloop Media. В нем, в частности, указывается, что «большая часть публикаций носит негативный характер, направленный на дискредитацию представителей государственных и муниципальных органов», «публикации Kloop Media содержат в себе скрытые манипуляции мнением общества, которому навязывают не соответствующие действительности негативные процессы, и создают оппозицию любым начинаниям действующего правительства».

Прокурор приводит несколько заголовков и материалов Kloop.kg, которые, по мнению надзорного органа, резко критикуют власть.

Прокуратура также уличает общественный фонд в сокрытии крупной суммы средств.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286564/
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