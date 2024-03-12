В кабмине обсудили единую информационную политику государства

Под председательством руководителя службы информационной политики администрации президента Кыргызстана Дайырбека Орунбекова состоялось совещание по вопросам реализации единой информационной политики в стране. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Во встрече участвовали заместители руководителей и пресс-секретари государственных органов и учреждений. Обсуждены вопросы освещения деятельности государственных органов, оперативное информирование населения о результатах работы госучреждений и предоставление достоверной информации по запросам СМИ и гражданского общества.

«Руководитель службы информационной политики отметил, что реализация реформ, инициированных президентом, «проводится шаг за шагом, где пресс-секретарям отводится очень важная роль», — говорится в сообщении.