12:33
USD 89.43
EUR 96.11
RUB 0.98
Общество

CPJ осуждает решение суда Кыргызстана оставить 11 журналистов под стражей

Комитет по защите журналистов (CPJ) осуждает решение суда Кыргызстана оставить в силе избранную 11 журналистам, являющимся бывшими или действующими сотрудниками Temirov Live, меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. Об этом говорится в заявлении организации.

«Санкционируя арест 11 журналистов — беспрецедентное посягательство на свободу прессы в современной истории Кыргызстана, власти решают разрушить давнюю репутацию страны как прибежища свободы слова в Центральной Азии. Власти должны немедленно освободить всех 11 задержанных нынешних и бывших журналистов Temirov Live, снять с них сфабрикованные обвинения и прекратить преследование независимых журналистов», — заявила координатор программ CPJ в Европе и Центральной Азии Гульноза Саид.

Напомним, 16 января сотрудники МВД провели обыск в офисе Тemirov Live, редакционное оборудование изъяли. Милиция обыскала дома и задержала 11 нынешних и бывших сотрудников издания.

В МВД заявили, что по итогам «судебно-лингвистической экспертизы» контента на страницах Temirov Live и «Айт Айт Десе» в социальных сетях 30 декабря 2023 года возбуждено уголовное дело по статье 278 «Призывы к массовым беспорядкам» УК КР.

Отметим, что задержаны Махабат Тажибек кызы, Сапар Акунбеков, Азамат Ишенбеков, Сайпидин Султаналиев, Актилек Капаров, Тыныстан Асыпбеков, Максат Тажибек уулу, Жоодар Бузумов, Жумабек Турдалиев, Айке Бейшекеева и Акыл Орозбеков.

Все они бывшие или действующие сотрудники Temirov Live. Всем 11 задержанным журналистам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца — до 13 марта. Почти две недели их держали в ИВС и не переводили в СИЗО.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286100/
просмотров: 471
Версия для печати
Материалы по теме
В секторе Газа в январе погибли 14 журналистов
Хельсинкская комиссия США осуждает атаки на СМИ в Кыргызстане
Госдеп США обеспокоен действиями правительства КР против независимых СМИ
Дипмиссии нескольких стран ЕС сделали заявление по ситуации со СМИ в Кыргызстане
Депутат считает, что журналисты могли бы пока не освещать «некоторые проблемы»
Международный институт прессы требует освобождения арестованных журналистов
CPJ urges to end crackdown on independent press in Kyrgyzstan
CPJ призывает положить конец репрессиям против независимых СМИ в Кыргызстане
Спикер ЖК Нурланбек Шакиев уверяет, что свобода слова в Кыргызстане есть
RSF осуждает репрессии против расследовательской журналистики в Кыргызстане
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке ненадолго потеплеет, но&nbsp;потом снова пойдет снег В Бишкеке ненадолго потеплеет, но потом снова пойдет снег
Проезд в&nbsp;общественном транспорте подорожал. Что об&nbsp;этом думают жители Бишкека Проезд в общественном транспорте подорожал. Что об этом думают жители Бишкека
Социальный контракт. Как получить от&nbsp;государства 100 тысяч сомов Социальный контракт. Как получить от государства 100 тысяч сомов
Дату отключения горячей воды в&nbsp;Бишкеке изменят, а&nbsp;срок увеличат Дату отключения горячей воды в Бишкеке изменят, а срок увеличат
Бизнес
Безопасность на&nbsp;стройке: опыт учений от&nbsp;компании Borsan Construction Безопасность на стройке: опыт учений от компании Borsan Construction
Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в&nbsp;Кыргызстане Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в Кыргызстане
&laquo;Санарип Инсан&raquo; расширяет экономические права и&nbsp;возможности молодежи и&nbsp;женщин «Санарип Инсан» расширяет экономические права и возможности молодежи и женщин
Как ортопеды Acıbadem возвращают здоровье опорно-двигательного аппарата Как ортопеды Acıbadem возвращают здоровье опорно-двигательного аппарата
7 февраля, среда
12:00
Почему в Кыргызстане до сих пор нет 5G? Почему в Кыргызстане до сих пор нет 5G?
11:53
Авария на ТЭЦ. Депутат требует привлечь к ответу руководство теплоцентрали
11:29
Книгу президента передадут научно-исследовательским институтам и Академии наук
11:16
Эдиль Байсалов обещает, что до июня всех учителей страны обеспечат ноутбуками
11:06
Авария на ТЭЦ Бишкека. Все абоненты подключены к отоплению и горячей воде