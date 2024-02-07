CPJ осуждает решение суда Кыргызстана оставить 11 журналистов под стражей

Комитет по защите журналистов (CPJ) осуждает решение суда Кыргызстана оставить в силе избранную 11 журналистам, являющимся бывшими или действующими сотрудниками Temirov Live, меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. Об этом говорится в заявлении организации.

«Санкционируя арест 11 журналистов — беспрецедентное посягательство на свободу прессы в современной истории Кыргызстана, власти решают разрушить давнюю репутацию страны как прибежища свободы слова в Центральной Азии. Власти должны немедленно освободить всех 11 задержанных нынешних и бывших журналистов Temirov Live, снять с них сфабрикованные обвинения и прекратить преследование независимых журналистов», — заявила координатор программ CPJ в Европе и Центральной Азии Гульноза Саид.

Напомним, 16 января сотрудники МВД провели обыск в офисе Тemirov Live, редакционное оборудование изъяли. Милиция обыскала дома и задержала 11 нынешних и бывших сотрудников издания.

В МВД заявили, что по итогам «судебно-лингвистической экспертизы» контента на страницах Temirov Live и «Айт Айт Десе» в социальных сетях 30 декабря 2023 года возбуждено уголовное дело по статье 278 «Призывы к массовым беспорядкам» УК КР.

Отметим, что задержаны Махабат Тажибек кызы, Сапар Акунбеков, Азамат Ишенбеков, Сайпидин Султаналиев, Актилек Капаров, Тыныстан Асыпбеков, Максат Тажибек уулу, Жоодар Бузумов, Жумабек Турдалиев, Айке Бейшекеева и Акыл Орозбеков.

Все они бывшие или действующие сотрудники Temirov Live. Всем 11 задержанным журналистам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца — до 13 марта. Почти две недели их держали в ИВС и не переводили в СИЗО.