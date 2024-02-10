«Репортеры без границ» призывают принять меры против ликвидации Kloop

Международная организация «Репортеры без границ» (RSF) призывает Коалицию за свободу СМИ принять меры против ликвидации Kloop Media в Кыргызстане. Об этом она заявила в социальной сети X.

The repressive escalation goes on in #Kyrgyzstan: a court just liquidated one of the legal entities of the investigative media @kloopnews, which will appeal the sentence. RSF urges @MediaFreedomC to take action against this arbitrary & unfounded decision. https://t.co/SKDbdvh4c9 pic.twitter.com/IxMEQtrdbj — RSF (@RSF_inter) February 9, 2024

«Эскалация репрессий в Кыргызстане продолжается: суд ликвидировал одно из юридических лиц расследовательского СМИ Kloop, которое обжалует данное постановление. RSF призывает Коалицию за свободу СМИ принять меры против этого произвольного и необоснованного решения», — говорится в заявлении.

Напомним, 9 февраля Октябрьский районный суд постановил ликвидировать ОФ «Клооп Медиа», одно из юридических лиц Kloop.