«Репортеры без границ» призывают принять меры против ликвидации Kloop

Международная организация «Репортеры без границ» (RSF) призывает Коалицию за свободу СМИ принять меры против ликвидации Kloop Media в Кыргызстане. Об этом она заявила в социальной сети X.
«Эскалация репрессий в Кыргызстане продолжается: суд ликвидировал одно из юридических лиц расследовательского СМИ Kloop, которое обжалует данное постановление. RSF призывает Коалицию за свободу СМИ принять меры против этого произвольного и необоснованного решения», — говорится в заявлении.
Напомним, 9 февраля Октябрьский районный суд постановил ликвидировать ОФ «Клооп Медиа», одно из юридических лиц Kloop.