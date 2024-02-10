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Общество

«Репортеры без границ» призывают принять меры против ликвидации Kloop

Международная организация «Репортеры без границ» (RSF) призывает Коалицию за свободу СМИ принять меры против ликвидации Kloop Media в Кыргызстане. Об этом она заявила в социальной сети X.

«Эскалация репрессий в Кыргызстане продолжается: суд ликвидировал одно из юридических лиц расследовательского СМИ Kloop, которое обжалует данное постановление. RSF призывает Коалицию за свободу СМИ принять меры против этого произвольного и необоснованного решения», — говорится в заявлении.

Напомним, 9 февраля Октябрьский районный суд постановил ликвидировать ОФ «Клооп Медиа», одно из юридических лиц Kloop.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286455/
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