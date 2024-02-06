Депутат Жогорку Кенеша Жанар Акаев заявил, что законопроект о СМИ сырой. Об этом он сообщил на заседании парламентского комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту.

По его словам, документ ограничивает права журналистов на получение информации от чиновников.

«Они должны получать аккредитацию во всех государственных органах. Тогда зачем работать? Я проанализировал законопроект. На 95 процентов его списали с российских аналогов. Нельзя принимать документ в таком виде. Такие вопросы надо решать путем общественных обсуждений. Прошли круглые столы с участием общественности и медиа, но их мнение не услышали. Нужно прийти к консенсусу с кабмином. Если закон пройдет, многие СМИ закроются», — сказал депутат и предложил снять вопрос с повестки дня.

Министр культуры Алтынбек Максутов сообщил, что по вопросу аккредитации высказанные мнения и предложения учтены и внесены в доработанный проект. «Все высказанные предложения мы учли, поэтому прошу поддержать документ», — сказал он.

Депутаты поддержали предложение Жанара Акаева и сняли вопрос с повестки дня с рекомендацией провести широкие общественные обсуждения законопроекта.

Отметим, законопроект, разработанный администрацией президента, поступил в Жогорку Кенеш в начале января. Это пятая версия документа, он дорабатывался членами рабочей группы, созданной распоряжением главы государства Садыра Жапарова в декабре 2022 года. Однако проект закона не был доработан, не согласован и не одобрен всеми членами рабочей группы. Не было проведено постатейного обсуждения.

Никто из членов рабочей группы — представителей независимых СМИ — не давал окончательного согласия с нынешней редакцией и не ставил своей подписи под документом.

Ранее четыре комитета Жогорку Кенеша не стали рассматривать законопроект. Депутат Айбек Осмонов заявил, что документ сырой. «Нужно разработать новый, так как этот сырой», — сказал он.