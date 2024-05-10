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Общество

В Бишкеке снова установили памятник Суйменкулу Чокморову

В Бишкеке снова установили памятник Суйменкулу Чокморову. Фотографии 24.kg прислал читатель.

Он отметил, что еще 7 мая статуя была закрыта белым полотном, а сегодня его сняли.

В Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики сообщили редакции, что официального открытия памятника еще не было.

Отметим, что в 2017-м у кинотеатра «Ала-Тоо» установили памятник Суйменкулу Чокморову, изготовленный Алмазом Кожегуловым. Горожане не нашли сходства скульптуры с актером, на которую потратили 3 миллиона сомов. Общественный фонд имени Суйменкула Чокморова признал памятник творческой неудачей на основании мнения родственников и заслуженных художников и решил заказать новую скульптуру.

В 2019 году скульптуру сняли и памятник решили заменить. Тогда общественный фонд объявил конкурс, победителем которого стал Азамат Абдрахманов.

Народный артист СССР Суйменкул Чокморов родился 9 ноября 1939 года в Аламединском районе Чуйской области. Ушел из жизни в 1992-м.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293601/
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