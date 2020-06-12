Даниэля Ажиева не будут переводить в общую камеру Бишкекского СИЗО-1

Даниэля Ажиева, обвиняемого в разжигании межнациональной розни, в общую камеру Бишкекского СИЗО-1 переводить не будут. Эту информацию 24.kg подтвердили в ГСИН.

По данным ведомства, Даниэль Ажиев написал заявление и попросил оставить его в одиночной камере. Администрация следственного изолятора это прошение удовлетворила.

Отметим, ранее адвокат Даниэля Ажиева Таалайгуль Токтакунова заявила 24.kg, что ее подзащитному угрожает спецконтингент. Он сам подтвердил это омбудсмену Токону Мамытову и и. о. директора Наццентра по предупреждению пыток Динаре Саяковой.

Напомним, что Даниэль Ажиев раздал гуманитарную помощь малоимущим после того, как власти объявили о чрезвычайной ситуации. Пользователи социальных сетей выступили с резкой критикой в его адрес, после чего организатор студии вебкам-моделей выложил видео, где оскорбил кыргызстанцев.