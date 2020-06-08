Обвиняемого в разжигании межнациональной розни Даниэля Ажиева навестил в Бишкекском СИЗО-1 омбудсмен Токон Мамытов. Об этом 24.kg рассказала адвокат Таалайгуль Токтакунова.

По ее словам, подзащитный передал акыйкатчи заявление о том, что ему угрожают. Даниэль Ажиев отметил: если его переведут в общую камеру, он погибнет.

«Аналогичное заявление он передал и. о. главы Наццентра по предупреждению пыток Динаре Саяковой. Он очень напуган. Однако руководство ГСИН и администрация следственного изолятора не реагирует на его сигналы, продолжая утверждать, что Ажиеву никто не угрожает», — сказала Таалайгуль Токтакунова.

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Она добавила что ГСИН распространяет недостоверные и ложные сведения. В ведомстве неоднократно отмечали, что Даниэль Ажиев ни на что не жалуется.

«Нас, его адвокатов, обвиняют в том, что мы врем. Но у меня есть заявление Ажиева, им собственноручно написанное», — возмутилась она.

Напомним, что Даниэль Ажиев раздал гуманитарную помощь малоимущим после того, как власти объявили о чрезвычайной ситуации. Пользователи социальных сетей выступили с резкой критикой в его адрес, после чего организатор студии вебкам-моделей выложил видео, где оскорбил кыргызстанцев.