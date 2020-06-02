В Бишкек из Индии вернулись еще шесть граждан Кыргызстана

В Бишкек из Индии вернулись шесть граждан Кыргызстана. Об этом сообщил департамент информации Министерства иностранных дел.

По данным МИД, сегодня из Дели в Бишкек прилетел еще один самолет — чартерный рейс авиакомпании Air India. Сообщается, что он организован индийской стороной для вывоза граждан этой страны из Кыргызстана.

«В соответствии с договоренностью, достигнутой с индийской стороной, данным рейсом прибыли шесть кыргызстанцев. В настоящее время все прибывшие в установленном порядке помещены в обсервацию для прохождения соответствующих медицинских процедур», — говорится в сообщении.

Напомним, накануне из Индии также прибыл авиарейс, на родину вернулись 16 кыргызстанцев.

«Проводимая работа по возвращению граждан Кыргызстана из-за рубежа в связи с приостановлением международного пассажирского авиасообщения из-за пандемии коронавирусной инфекции в мире COVID-19 продолжается», — рассказали в МИД.