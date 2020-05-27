All inclusive, или Как будет выживать туристическая отрасль в Кыргызстане

В Кыргызстане туристическим агентствам разрешили работать одним из первых — на втором этапе по восстановлению экономической деятельности.

Решение правительства у кыргызстанцев вызвало, мягко сказать, недоумение. Пользователи социальных сетей гадали, чем именно будут заниматься турагентства при закрытых границах и действующих ограничениях на передвижение между областями. «Наверное, организовывать туры для жителей одного района Бишкека в другой или от одного поста до другого», — шутили они.

Время для перезагрузки

Перспективы отрасли до сих пор остаются туманными. Прогнозировать, как быстро она оправится из-за введенных ограничений, пока не берется никто.

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Президент ассоциации «Горный кластер» Михаил Халитов отметил, что во время встреч с туроператорами, представителями государства и международных проектов у всех возникает вопрос, что будет дальше. «В основном гадают. Когда гадают, значит, ситуация управляет людьми, а не люди ситуацией. Отсюда и мое мнение о том, что экономика и государство — это непересекающиеся разнонаправленные прямые. Как только государство снимет введенные им же ограничения, то экономика восстановится без относительно того, что еще предпримет государство», — считает он.

По мнению эксперта, можно и дальше «страдать», списывая все на вирус и меры других государств. «А можно потратить время на выработку и принятие решений и мер, которые позволят подготовиться к моменту, когда начнется активность во всех странах, стать лучше, чем были. Оставлять как есть и как было — остаться на том же уровне, что был до вируса. А рынок ведь изменится. Останемся ли мы конкурентоспособными в новой реальности?» — задается вопросом Михаил Халитов.

Пока чиновники ничего существенного в плане вывода турсектора предложить не могут.

По словам замминистра культуры и директора департамента туризма Максата Дамир уулу, ведомство подготовило краткосрочные мероприятия для восстановления. «В скором времени планируем презентовать их в правительстве, чтобы они учитывались в большом антикризисном плане», — подчеркнул он.

Однако в основном предложения касаются предоставления послаблений от кабмина в плане налоговых и социальных отчислений, по существующим кредитам.

Отдыхайте в Кыргызстане!

Сказать точно, сколько убытков понесла туристическая отрасль в результате пандемии коронавируса, очень сложно.

В 2019-м, по данным Нацстаткома, от экспорта туруслуг в Кыргызстан поступило $630 миллионов. В январе прогнозировали, что в этом году этот показатель составит $700 миллионов. Максат Дамир уулу

«Но, к сожалению, сейчас от этой прогнозной цифры мы сможем сохранить 20-30 процентов», — сказал замминистра.

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И даже этот показатель будет зависеть во многом от того, когда будут открыты границы и поедут ли гости. Внутренний туризм ситуацию однозначно не спасет. Да и точных расчетов, сколько людей ездит внутри республики именно с целью путешествия и отдыха, нет. «Даже Всемирная туристическая организация не может дать конкретную методику подсчета таких поездок. Однако, с другой стороны, есть данные по импорту туристических услуг — сколько наши граждане за год ездят за рубеж с целью отдыха и путешествий. По итогам 2019-го эта цифра составила около $350 миллионов», — добавил Максат Дамир уулу.

Так как многие страны остаются закрытыми, эпидситуация в некоторых остается напряженной, возможно, часть из тех, кто привык отдыхать за рубежом, предпочтет путешествия внутри республики. «Мы рассчитываем где-то на треть этой суммы — $100 миллионов», — заметил чиновник.

Маски на пляже и справки туристов

Пока четких правил, как будут функционировать гостевые дома и здравницы на Иссык-Куле, нет. На одном из брифингов замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев заявил, что необходимо установить санитарные правила для домов отдыха и режим для раннего выявления лиц с признаками каких-либо заболеваний. Но что именно ждет отдыхающих, пока непонятно.

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Директор департамента туризма говорит, что совместно с Минздравом будут выработаны алгоритмы или установлены санитарные требования. Пока они еще на стадии обсуждения.

«Сейчас некоторые государства внедрили сертификат здорового туриста, когда прибывающие гости предъявляют медицинские документы, что они здоровы, или на КПП проходят экспресс-тесты. Мы изучаем этот опыт, возможно, будем применять в Кыргызстане», — отметил Максат Дамир уулу.

При въезде в Иссык-Кульскую область действует паспортный режим, медики измеряют температуру. Если есть подозрения на заболевание, проводят бесплатный экспресс-тест на коронавирус.

Останется ли такой режим во время турсезона и справятся ли на посту с большим потоком отдыхающих — вопрос открытый. Как и то, будут ли люди носить маски и соблюдать дистанцию на пляжах.

Туманные перспективы

Пока же представителям турбизнеса ведомство предлагает сосредоточиться на создании продуктов all inclusive (все включено), предоставляя туристам услуги одним пакетом, начиная от транспорта, проживания и питания и заканчивая различными экскурсиями.

«Помимо этого, планируем провести переговоры с авиакомпаниями о запуске чартерных рейсов на Иссык-Куль из Баткена и Джалал-Абада, Оша. Чтобы цена этих полетов была приемлемой. Мы уже готовим предложение правительству, чтобы рассмотреть какие-то послабления авиакомпаниям, которые будут осуществлять подобные рейсы. Мультипликативный эффект от того, что люди будут путешествовать, будет выше, чем просто налоговые поступления от, например, авиаперевозчиков», — добавил глава департамента туризма.

Исполнительный директор Кыргызской ассоциации туроператоров Нурбек Сапаров считает, что начало летнего сезона уже можно на 100 процентов считать провальным. «Скорее всего, до июля туристов не будет. А как сложится дальше, еще тоже неизвестно», — подчеркнул он.

Но в истории страны уже неоднократно были случаи, когда летний сезон оказывался под угрозой срыва: революционные 2005 и 2010 годы.

«Рынок очень гибкий, и он быстро подстраивается под существующие реалии. Конечно, если сообщение между областями откроют, кыргызстанцы будут приезжать на Иссык-Куль, откроют границы — приедут иностранцы», — отметил Нурбек Сапаров.

Он заявляет, что путешествия, отдых — это та статья расходов в любом семейном бюджете, которую человек ставит после более актуальных: питание, платежи, необходимые покупки... Из-за коронавируса многие кыргызстанцы израсходовали накопления. Смогут ли себе позволить отдых?

«Кабмин пока не разработал стратегию, как будет выходить из кризиса турсектор. Мы просим у государства налоговые каникулы до лета следующего года», — говорит глава ассоциации.

Трехмесячная отсрочка, которую правительство предоставило предпринимателям, представителей турбизнеса не спасет. С чего платить, если не будет туристов? Нурбек Сапаров

Исполнительный директор КАТО добавляет, что сложившаяся ситуация особенно сильно ударила по тем предпринимателям, которые взяли кредит для развития своего бизнеса. Они рассчитывали выплачивать их за счет приема туристов. И если их не будет до следующего года, то они будут нести убытки и дальше.

А пока многие ждут, когда наконец-то откроют границы, кто-то уже строит планы на будущий год, надеясь, что приедут туристы, которые не смогли посетить Кыргызстан в этом году.