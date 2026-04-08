Зиплайны и стеклянные мосты в Кыргызстане хотят строить по новым правилам

Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ КР вынесло на общественное обсуждение проект нормативов по строительству объектов экстремального туризма.

Документ направлен на обеспечение безопасности при строительстве и эксплуатации таких объектов, как зиплайны, подвесные и стеклянные мосты, родельбаны, альпинистские маршруты и смотровые площадки.

Как отмечается в справке-обосновании, подобные сооружения относятся к объектам повышенной опасности и требуют учета сейсмичности, климатических условий, рельефа и природных рисков — включая лавины, оползни и камнепады.

Проектом предлагается ввести обязательные требования к расчету нагрузок, прочности конструкций, установке страховочных систем, а также к наличию планов эвакуации и систем оповещения. Особое внимание уделено безопасности посетителей и персонала.

Также нормы предусматривают минимизацию воздействия на окружающую среду — в частности, защиту склонов, предотвращение эрозии и сохранение природного ландшафта.

Разработчики подчеркивают, что внедрение норм позволит повысить уровень безопасности туристической инфраструктуры и снизить риски аварий на объектах экстремального туризма.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/369425/
Материалы по теме
Министр строительства Нурдан Орунтаев живет в съемной квартире
Нет разрешений — нет работы: в Аламединском районе закрыли зоны отдыха
Поезд Шелкового пути прибыл в Бишкек: более 60 туристов из Европы и США
Вместо департамента. В Кыргызстане создано Госагентство по развитию туризма
На трассах Кыргызстана создают современные зоны отдыха для водителей
Депутат требует ужесточить контроль за строительством в Бишкеке
Аудит выявил нарушения в строительной отрасли КР почти на 1,6 миллиарда сомов
Доходы Кыргызстана от туризма превысили $1 миллиард по итогам 2025 года
Академия при президенте Кыргызстана и архивы уходят на полную реконструкцию
Стадион, рынок и жилье: в Баткене ускорили строительство крупных объектов
Популярные новости
Более тысячи милиционеров будут патрулировать Бишкек в&nbsp;наступившие выходные Более тысячи милиционеров будут патрулировать Бишкек в наступившие выходные
Пятнадцать вопросов о&nbsp;том, как уберечься от&nbsp;клещей и&nbsp;не&nbsp;подцепить инфекцию Пятнадцать вопросов о том, как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию
В&nbsp;этом году в&nbsp;паломничество из&nbsp;Кыргызстана отправятся 6&nbsp;тысяч 60&nbsp;человек В этом году в паломничество из Кыргызстана отправятся 6 тысяч 60 человек
В&nbsp;Бишкеке ожидаются грозы. Прогноз погоды на&nbsp;6-8 апреля В Бишкеке ожидаются грозы. Прогноз погоды на 6-8 апреля
Бизнес
Kia Sonet без первоначального взноса&nbsp;&mdash; подарки при покупке до&nbsp;20&nbsp;апреля Kia Sonet без первоначального взноса — подарки при покупке до 20 апреля
Саида Мирзиеева провела переговоры в&nbsp;Mar-a-Lago на&nbsp;фоне укрепления связей с&nbsp;США Саида Мирзиеева провела переговоры в Mar-a-Lago на фоне укрепления связей с США
Инвестиции в&nbsp;знания: как прошла Глобальная неделя денег с&nbsp;&laquo;Оптима Банком&raquo; Инвестиции в знания: как прошла Глобальная неделя денег с «Оптима Банком»
Высокоскоростной интернет Saima Telecom для всей семьи во&nbsp;всех областях Высокоскоростной интернет Saima Telecom для всей семьи во всех областях
8 апреля, среда
11:49
ДТП со смертельным исходом в Пензе: суд отказался смягчить приговор кыргызстанцу ДТП со смертельным исходом в Пензе: суд отказался смягч...
11:36
Депутат требует ужесточить наказание за правонарушения в отношении учителей
11:35
В Баткене сегодня прооперируют солдата, пострадавшего в ДТП
11:33
Попыток спустить тело альпинистки Наговициной не будет — глава базового лагеря
11:27
Начался прием документов для поступления в МГИМО на 2026-2027 учебный год