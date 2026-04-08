Зиплайны и стеклянные мосты в Кыргызстане хотят строить по новым правилам

Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ КР вынесло на общественное обсуждение проект нормативов по строительству объектов экстремального туризма.

Документ направлен на обеспечение безопасности при строительстве и эксплуатации таких объектов, как зиплайны, подвесные и стеклянные мосты, родельбаны, альпинистские маршруты и смотровые площадки.

Как отмечается в справке-обосновании, подобные сооружения относятся к объектам повышенной опасности и требуют учета сейсмичности, климатических условий, рельефа и природных рисков — включая лавины, оползни и камнепады.

Проектом предлагается ввести обязательные требования к расчету нагрузок, прочности конструкций, установке страховочных систем, а также к наличию планов эвакуации и систем оповещения. Особое внимание уделено безопасности посетителей и персонала.

Также нормы предусматривают минимизацию воздействия на окружающую среду — в частности, защиту склонов, предотвращение эрозии и сохранение природного ландшафта.

Разработчики подчеркивают, что внедрение норм позволит повысить уровень безопасности туристической инфраструктуры и снизить риски аварий на объектах экстремального туризма.