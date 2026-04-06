16:02
USD 87.45
EUR 100.95
RUB 1.09
Общество

Поезд Шелкового пути прибыл в Бишкек: более 60 туристов из Европы и США

В Бишкек прибыл международный туристический поезд немецкого туроператора Lernidee Erlebnisreisen GmbH, следующий по маршруту Великого Шелкового пути через страны Центральной Азии.

По данным ГП «НК «Кыргыз темир жолу», поезд прибыл 6 апреля на железнодорожный вокзал «Бишкек-2». В его составе 12 комфортабельных вагонов. На борту находятся более 60 туристов из стран Западной Европы, Северной Америки и Восточной Азии.

Гостей встретили праздничной программой. Для туристов организовали выступление музыкального ансамбля и презентацию кыргызских изделий прикладного искусства. Мероприятие прошло при участии «Кыргыз темир жолу» и Фонда поддержки развития туризма.

В компании отметили, что обеспечивается строгое соблюдение графика движения поезда и условия для безопасного и комфортного пребывания пассажиров.

Ожидается, что такие туристические маршруты будут способствовать продвижению Кыргызстана как привлекательного направления для железнодорожного туризма и укреплению международного имиджа страны.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/369137/
просмотров: 158
Версия для печати
6 апреля, понедельник
15:54
Поезд Шелкового пути прибыл в Бишкек: более 60 туристов из Европы и США Поезд Шелкового пути прибыл в Бишкек: более 60 туристов...
15:40
Почти 57 тысяч абитуриентов записались на Общереспубликанское тестирование
15:37
Тяжелое ДТП с военнослужащим в Баткене: семья просит помощи
15:31
В ЖК обеспокоены рекламой продуктов для искусственного питания детей
15:26
За выходные в Бишкеке выявлено 130 водителей в алкогольном опьянении