Поезд Шелкового пути прибыл в Бишкек: более 60 туристов из Европы и США

В Бишкек прибыл международный туристический поезд немецкого туроператора Lernidee Erlebnisreisen GmbH, следующий по маршруту Великого Шелкового пути через страны Центральной Азии.

По данным ГП «НК «Кыргыз темир жолу», поезд прибыл 6 апреля на железнодорожный вокзал «Бишкек-2». В его составе 12 комфортабельных вагонов. На борту находятся более 60 туристов из стран Западной Европы, Северной Америки и Восточной Азии.

Гостей встретили праздничной программой. Для туристов организовали выступление музыкального ансамбля и презентацию кыргызских изделий прикладного искусства. Мероприятие прошло при участии «Кыргыз темир жолу» и Фонда поддержки развития туризма.

В компании отметили, что обеспечивается строгое соблюдение графика движения поезда и условия для безопасного и комфортного пребывания пассажиров.

Ожидается, что такие туристические маршруты будут способствовать продвижению Кыргызстана как привлекательного направления для железнодорожного туризма и укреплению международного имиджа страны.