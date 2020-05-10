Кому разрешили работать с 11 мая. Озвучен обновленный список

В Кыргызстане с 11 мая начинается второй этап по восстановлению экономической деятельности. Об этом сообщает Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом.

Отметим, что работа троллейбусов, автобусов и микроавтобусов пока возобновляться не будет.

С 11 мая 2020 года в режиме чрезвычайного положения разрешается экономическая деятельность:

• микрофинансовых организаций;

• страховых компаний;

• ломбардов;

• пунктов обмена валют;

• агентств недвижимости;

• туристических агентств;

• адвокатских контор;

• печатных услуг.

Сфера бытового обслуживания населения:

• сантехнические, электромонтажные и плотнические работы;

• ремонт бытовой техники, машин, аппаратов и приборов;

• химическая чистка и клининг.

Сфера торговли:

• магазины и рынки строительных материалов;

• рынки автозапчастей, велозапчастей, комплектующих, масел и автокрасок;

• рынки тканей, фурнитуры и других принадлежностей для швейной и кожевенной отраслей;

• автосалоны, за исключением авторынков.

Также разрешили работать средствам массовой информации.