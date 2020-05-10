Кому разрешили работать с 11 мая. Озвучен обновленный список

В Кыргызстане с 11 мая начинается второй этап по восстановлению экономической деятельности. Об этом сообщает Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом.
Отметим, что работа троллейбусов, автобусов и микроавтобусов пока возобновляться не будет.
С 11 мая 2020 года в режиме чрезвычайного положения разрешается экономическая деятельность:
• микрофинансовых организаций;
• страховых компаний;
• ломбардов;
• пунктов обмена валют;
• агентств недвижимости;
• туристических агентств;
• адвокатских контор;
• печатных услуг.
Сфера бытового обслуживания населения:
• сантехнические, электромонтажные и плотнические работы;
• ремонт бытовой техники, машин, аппаратов и приборов;
• химическая чистка и клининг.
Сфера торговли:
• магазины и рынки строительных материалов;
• рынки автозапчастей, велозапчастей, комплектующих, масел и автокрасок;
• рынки тканей, фурнитуры и других принадлежностей для швейной и кожевенной отраслей;
• автосалоны, за исключением авторынков.
Также разрешили работать средствам массовой информации.