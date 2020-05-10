16:06
USD 78.90
EUR 85.48
RUB 1.07
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Кому разрешили работать с 11 мая. Озвучен обновленный список

В Кыргызстане с 11 мая начинается второй этап по восстановлению экономической деятельности. Об этом сообщает Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом.

Отметим, что работа троллейбусов, автобусов и микроавтобусов пока возобновляться не будет.

С 11 мая 2020 года в режиме чрезвычайного положения разрешается экономическая деятельность:

• микрофинансовых организаций;
• страховых компаний;
• ломбардов;
• пунктов обмена валют;
• агентств недвижимости;
• туристических агентств;
• адвокатских контор;
• печатных услуг.

Сфера бытового обслуживания населения:

• сантехнические, электромонтажные и плотнические работы;
• ремонт бытовой техники, машин, аппаратов и приборов;
• химическая чистка и клининг.

Сфера торговли:

• магазины и рынки строительных материалов;
• рынки автозапчастей, велозапчастей, комплектующих, масел и автокрасок;
• рынки тканей, фурнитуры и других принадлежностей для швейной и кожевенной отраслей;
• автосалоны, за исключением авторынков.

Также разрешили работать средствам массовой информации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152394/
просмотров: 2396
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке снова установят блокпосты
Премьер-министр: Опасность заражения коронавирусом в стране все еще существует
Запустят ли завтра в Бишкеке общественный транспорт? Ответ штаба
Заседание республиканского штаба по COVID-19. Комендантский час могут оставить
Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Число зараженных коронавирусом превысило 4 миллиона человек
Минздрав ответил скептикам, которые не верят в существование коронавируса
Президент поручил поддержать сферы экономики, пострадавшие от COVID-19
У 55 прибывших из Соль-Илецка кыргызстанцев обнаружен коронавирус
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразился еще один медработник
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
В&nbsp;Бишкеке от&nbsp;коронавируса тяжелой формы скончалась 67-летняя женщина В Бишкеке от коронавируса тяжелой формы скончалась 67-летняя женщина
Германия объявила о&nbsp;сокращении сотрудничества с&nbsp;Кыргызстаном Германия объявила о сокращении сотрудничества с Кыргызстаном
Ограничения на&nbsp;въезд в&nbsp;Бишкек. Когда сытый голодного не&nbsp;разумеет Ограничения на въезд в Бишкек. Когда сытый голодного не разумеет
Бизнес
Dos Credobank поздравил ветеранов с&nbsp;Днем Победы Dos Credobank поздравил ветеранов с Днем Победы
Beeline поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;75-летием Победы! Beeline поздравляет кыргызстанцев с 75-летием Победы!
&laquo;Керемет Банк&raquo; поздравляет ветеранов и&nbsp;всех кыргызстанцев с&nbsp;9&nbsp;Мая! «Керемет Банк» поздравляет ветеранов и всех кыргызстанцев с 9 Мая!
&laquo;Халык Банк&raquo; поздравил ветеранов с&nbsp;Днем Победы! «Халык Банк» поздравил ветеранов с Днем Победы!
10 мая, воскресенье
16:02
В Кыргызстане за нарушение санитарных норм будут наказывать, вплоть до ареста В Кыргызстане за нарушение санитарных норм будут наказы...
15:49
В Бишкеке снова установят блокпосты
15:41
Кому разрешили работать с 11 мая. Озвучен обновленный список
15:22
Премьер-министр: Опасность заражения коронавирусом в стране все еще существует
15:02
Из ОАЭ в Кыргызстан вернулись 177 граждан