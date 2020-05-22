Посол Евросоюза объяснил, насколько важны роль НПО и права человека

Посол Европейского союза в Кыргызстане Эдуард Ауэр выступил сегодня на парламентских слушаниях, где обсуждают поправки в закон об НКО, предлагающие обязать неправительственные организации отчитываться об источниках финансирования.

По его словам, он полностью поддерживает позицию, ранее озвученную постоянным координатором системы ООН в Кыргызстане Озонниа Ожиело.

«Всегда, когда мы проводим какие-то консультации по каким-то ключевым вопросам с нашими национальными партнерами, членами правительства, стараемся включить представителей НПО, это полезно и дает полную картину. Я верю, что гражданское общество будет дальше развиваться и данный законопроект не усложнит его работу», — подчеркнул Эдуар Ауэр.

Присутствующая на слушаниях представитель организации «Руки любви» Наталья Гребнева отметила, что этот дискриминационный законопроект просто отсечет половину доноров и приведет к тому, что НКО закроются. «Мы очень прозрачны, мы постоянно предоставляем отчеты. Все данные открыты. Вы попробуйте сами написать хотя бы один проект. Вы думаете, что это так просто. Те, кто возмущается сейчас, наверное, у вас просто ничего не получилось», — сказала она.

Напомним, 4 марта Жогорку Кенеш в первом чтении принял поправки в закон об НПО, обязывающие некоммерческие организации отчитываться об источниках финансирования. Правозащитники назвали его дискриминационным и попросили инициаторов отозвать законопроект.