Аламединское ущелье и озеро Иссык-Куль. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Прогуляемся по апрельскому Бишкеку, потом заглянем в Аламединское ущелье, съездим на Иссык-Куль и доберемся до юга республики.

Начнем наше небольшое путешествие с прогулки по центру Бишкека. А именно около панка имени Панфилова. Фотографии там сделала Мээрим Акназарова.

Зачастую мы не обращаем внимания на то, что происходит над нашими головами. А ведь зачастую там творятся такие природные чудеса. Вот они и попали в нашу рубрику.

Выбираемся из Бишкека в ближайшее ущелье — Аламединское. В апреле в горах еще оставались напоминания о зиме. Фотографии в ущелье сделал Иван Орлов.

Выдвигаемся на Иссык-Куль. Чем ближе к лету, тем чаще он появляется в нашей рубрике. Фото в селе Бостери сделал Сергей Ханов.
Фото Сергея Ханова. Вид на озеро Иссык-Куль из села Бостери, 12 апреля 2026 года
Переберемся на южный берег Иссык-Куля. Там в селе Кызл-Суу наш автор Василий Павлов документировал наступление весны в начале апреля.

Теперь отправимся в Алайский район. Там на высоте 1 тысяча 807 метров над уровнем моря расположено село Мурдаш. Эта местность известна великолепными горными пейзажами. Там побывал и сделал видео Алмаз Таштемир уулу (страничка в Instagram — jeep_travel_osh).

Надеемся, работы наших авторов вам понравились. Кстати, вы легко можете присоединиться к созданию рубрики «Мгновения жизни».

Фото и видео из ваших поездок по Кыргызстану присылайте на электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp или Telegram — 0555312024.

Укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, напишите.

Если у вас есть аккаунт в Instagram с красивыми фото и видео, можете указать его название.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.
Аламединское ущелье и озеро Иссык-Куль. Фото и видео читателей 24.kg
