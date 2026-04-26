Куда выбраться на майские праздники: варианты отдыха по Кыргызстану

Майские праздники в этом году подарят кыргызстанцам длинные выходные — с 1 по 10 мая. Это хорошая возможность отдохнуть от городской суеты, сменить обстановку и провести время на природе.

Редакция 24.kg подготовила подборку мест, куда можно отправиться на отдых. В весеннем Кыргызстане множество вариантов для путешествий — от недолгих поездок в окрестности Бишкека до прогулок по живописным ущельям и конным маршрутам.

Национальный природный парк «Ала-Арча»

Парк «Ала-Арча» — одно из самых популярных мест отдыха рядом с Бишкеком. Парк расположен примерно в 30 километрах от столицы, дорога на автомобиле занимает около 40–60 минут. Ежегодно сюда приезжают сотни тысяч туристов — как местных жителей, так и гостей из других стран. Посетителей привлекают чистый горный воздух, величественные пейзажи, ледниковые реки и хвойные леса.

Из центра Бишкека до парка курсирует автобус № 1. Проезд 50 сомов при оплате наличными, при оплате через QR-код — 40 сомов. Транспорт отправляется с площади имени Турдакуна Усубалиева (Старая площадь) с 8.00 утра до 19.00. Автобусы курсируют каждые 20 минут.

На территории парка можно посетить водопад Ак-Сай и хижину Рацека.

Прайс на номера:

Люкс (2-местный) — 9 тысяч сомов;

Семейный (4-местный) — 7 тысяч сомов;

Полулюкс (2-местный) — 6 тысяч сомов;

Стандартный (2-местный) — 4 тысячи сомов (без завтрака);

Коттедж (4-местный) — 11 тысяч сомов (с завтраком).

Также в парке «Ала-Арча» теперь можно покататься на канатной дороге. Стоимость для взрослых 600 сомов, для детей до 7 лет бесплатно.

Конный тур. Чон-Кемин

Но есть один минус — наверняка желающих поехать в парк на майских праздниках будет слишком много. Если вы хотите уединения — то «Ала-Арча» явно не для вас. Ну и, скорее всего, отдыхающие столкнутся с пробками, так что придется набраться терпения.

Чон-Кемин — уникальный природный парк, где сохранились почти нетронутая природа и богатое биоразнообразие. Здесь обитают редкие виды животных и растений, часть из которых занесена в Красную книгу.

Несмотря на относительно близкое расположение к крупным населенным пунктам, территория парка сохранила первозданную красоту. Зеленые горные склоны, цветущие луга и густые леса создают впечатляющий природный ландшафт. Парк находится примерно в 150 километрах от Бишкека, и дорога сюда занимает два-три часа.

Отсюда можно отправиться в пешие или конные походы через горные перевалы в сторону Иссык-Куля. Чон-Кемин отлично подходит для спокойного отдыха, во время которого можно насладиться тишиной, чистым горным воздухом и красотой кыргызской природы.

Стоимость конного тура 2,6 тысячи сомов с человека.

Подвесной мост в ущелье Чункурчак

Небесный мост — необычная туристическая локация, которая находится на горнолыжной базе «Чункурчак» и дарит яркие эмоции и незабываемые впечатления. Посещение этого места становится настоящим приключением для тех, кто любит экстрим.

Мост расположен на значительной высоте и при переходе по нему возникает легкое чувство страха и выброс адреналина. Однако эти эмоции компенсируются открывающимися с высоты впечатляющими видами.

Стоимость поездки от 1 тысячи 490 сомов до 1 тысячи 690 сомов.

Катание на сап-бордах и каноэ по Ала-Арчинскому водохранилищу

Весной Ала-Арчинское водохранилище в Чуйской области превращается в одно из самых необычных природных мест. Особенно впечатляюще выглядит так называемый «затопленный лес» — деревья, которые зимой стояли на сухом берегу, а с повышением уровня воды оказываются частично погруженными в воду.

Стоимость экскурсий начинается примерно от 1,8 тысячи до 2,2 тысячи сомов с человека.

Ущелье Алтын- Арашан

Алтын- Арашан — живописная долина в Кыргызстане, расположенная на высоте около 3 тысячи метров над уровнем моря. С южной стороны над ней возвышается пик Палатка (4 тысячи 260 метров).

Путь проходит вдоль реки Арашан через узкое ущелье, где встречаются как холодные, так и термальные источники. Значительная часть территории входит в состав государственного природного заповедника.

Маршрут считается непростым, местами крутой и труднопроходимый, проходит через хвойные леса. В этом районе можно встретить диких животных, включая медведей. Для посетителей работает небольшой музей, посвященный местной фауне.

Выше курорта расположены пещера Кызыл-Таш и вершины хребта Ак-Суу, достигающие высоты более 5 тысячи метров.

Туроператоры предлагают двухдневные туры от 7,8 тысячи до 9 тысячи сомов с человека.

Тур вокруг озера Иссык-Куль

Это жемчужина Кыргызстана, куда ежегодно приезжают тысячи туристов. Но сегодня путешествие вокруг озера — это не только пляжный отдых и купание в чистой воде, а знакомство с природным разнообразием региона.

Современные туры показывают другую сторону Иссык-Куля, песчаные каньоны, горные водопады, ледники, живописные ущелья и необычные скальные образования. Каждый маршрут открывает новые природные локации.

Стоимость двухдневного тура вокруг озера начинается примерно от 8 тысячи сомов.

Рафтинг начинается на 113-м километре трассы Бишкек — Балыкчи и завершается в районе Бурулдайского моста. Сплав проходит по реке Чу.

Здесь встречаются как спокойные отрезки, так и более динамичные с быстрым течением, волнами и небольшими порогами. Сложность маршрута оценивается примерно в 2–3 балла по шестибалльной международной шкале, что делает его доступным для начинающих.

Рафтинг считается одним из самых популярных активных туров по дороге в сторону Иссык-Куля.

Продолжительность сплава составляет около 1,5 часа, сезон проведения — с мая по октябрь, общая длина маршрута — примерно 19 километров.

Стоимость такого развлечения — примерно 4,5 тысячи сомов с человека. В сумму входят транспорт до места и обратно.