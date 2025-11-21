Рост ОРВИ. Когда в школах Кыргызстана могут ввести карантин

В настоящее время эпидситуация по острым респираторным вирусным инфекциям и гриппу стабильная, оснований для введения карантинных мер в образовательных организациях Кыргызстана нет. Об этом 24.kg сообщили в Департаменте профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора.

По данным пресс-службы, по итогам прошлой недели уровень отсутствия учащихся по причине ОРВИ в Бишкеке составил всего 3,2 процента.

Решение о досрочном роспуске школьников на онлайн обучение принимается в случае отсутствия 20-30 процентов детей только в связи с ОРВИ.

Мониторинг посещаемости учащихся в школах продолжается по всей стране.

Напомним, за неделю, с 10 по 16 ноября, в республике зарегистрировано 7 тысяч 966 случаев ОРВИ и гриппа. Из всех заболевших 65,5 процента составляют дети до 14 лет (5,2 тысячи случаев).