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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Ленинском районе обнаружили чайхану с большим числом посетителей

Во время рейда в Ленинском районе Бишкека чиновники обнаружили работающую чайхану «Кара-Суу». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

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По ее данным, несмотря на пандемию и карантин, все гостевые кабины заведения были заполнены отдыхающими посетителями, персонал работал в полном составе. Хозяйка кафе объяснила нарушение тем, что они проводили разговение «для своих».

В муниципалитете отметили, что заведение сразу закрыли, составили протокол по статье 293 Кодекса о нарушениях «Нарушение порядка выполнения решения, предписания, распоряжения или требования уполномоченного органа». Штраф составляет для физических лиц 3 тысячи сомов, для юридических — 13 тысяч сомов.

Санитарные рейды продолжаются.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153208/
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