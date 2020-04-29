Разработчики законопроекта «О статусе медицинского работника» сегодня получили заключение правительства. Отметим, документ был вынесен на общественное обсуждение 10 апреля. Одна из инициаторов — депутат Наталья Никитенко рассказала 24.kg, какие замечания у кабмина, и подчеркнула: в целом правительство поддержало концепцию проекта закона.

Наталья Никитенко отметила, что вопросы возникли вокруг нормы, согласно которой в части выплаты компенсаций медики приравниваются к сотрудникам правоохранительных органов и военнослужащим.

«Она предусмотрена в случае увечий, последующей инвалидности и смерти. С милиционерами и военными здесь все понятно — огнестрельное ранение, к примеру, при выполнении служебного долга. Естественно, он получает компенсацию. У медиков другая ситуация. Если, например, он заразился каким-нибудь заболеванием, но оно не привело к инвалидности, то как быть? Врач должен умереть, чтобы получить деньги? Мы проработаем все эти моменты с юристами. Есть еще такой нюанс — во время режима ЧС и военных действий врачи в любом случае попадают в одну категорию с военнослужащими и милиционерами. Минимальный порог мы заложили в законопроекте. Кабмин не оспаривает его. Размер выплат определяет, напомню, правительство», — пояснила Наталья Никитенко.

Что касается тех врачей и медсестер, кто заразился коронавирусом, то они должны получить надбавки. Государство обязано это обеспечить. Наталья Никитенко

Авторы предлагают также выплатить страховку медикам. Но чиновники не согласны.

«Согласно статье 968 Гражданского кодекса Кыргызской Республики, в целях обеспечения социальных интересов граждан и интересов государства законом может быть установлено обязательное страхование государственными органами жизни, здоровья и имущества государственных служащих определенных категорий за счет средств, выделяемых на эти цели из государственного бюджета (обязательное государственное страхование). А все, что влечет финансирование из государственного бюджета, не подлежат принятию до определения по ним источника дотаций. При этом к законопроекту не приложены финансовые расчеты, исходя из которых определяется объем финансирования и возможности республиканского бюджета», — отмечено в заключении.

Медицинские работники не являются государственными служащими. Кроме того, обязательность страхования медицинских работников за счет средств республиканского бюджета требует соответствующих финансовых ресурсов. Правительство Кыргызстана

Напомним, милиционеры и военнослужащие по системе обязательного страхования проходят. А медиков кабмин предлагает исключить.

Вице-премьер-министр Аида Исмаилова сообщала, что, по данным Минздрава, для выплаты надбавок медикам за апрель 2020 года необходимо 229 миллионов 418 тысяч 400 сомов. Одобрили только выделение 95 миллионов 584 тысяч сомов.