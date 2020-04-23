Прибывшие из Стамбула кыргызстанцы жалуются на условия в обсерваторе

В обсерваторе, куда поместили жителей Ошской области, прилетевших из Стамбула, антисанитарные условия. Об этом они сообщили 24.kg.

По их словам, власти, говоря о хороших условиях, вводят людей в заблуждение. В частности, в обсерваторе, расположенном в селе Кашкар-Кыштак, один туалет на несколько палат. Воду периодически отключают, поэтому приходится выходить по нужде на улицу.

«В здании туалеты не соответствуют санитарным условиям. В палатах прибывших разместили по четыре человека. Мы просили заселить нас хотя бы по двое, чтобы уменьшить риск заражения. Хотя больше половины клиники пустовало, нам отказали: «Сверху нет приказа». После неоднократных звонков в Минздрав выяснилось, что в Бишкеке вообще не знали, что мы здесь. Они думали, что мы уже дома. Следовательно, в столице не владеют информацией и везде свои правила. Координации нет», — сообщили редакции.

В Минздраве 24.kg сообщили, что вопросом обсервации на местах занимаются органы местной власти. Ранее на брифинге полномочный представитель правительства в Ошской области сообщил, что людей, прилетевших из Стамбула, поместили в обсерватор в селе Кашкар-Кыштак.

Самолет с кыргызстанцами на борту из Стамбула приземлился в аэропорту «Манас» 17 апреля. Всех пассажиров рейса разместили в обсервации. У нескольких прилетевших обнаружили коронавирус.