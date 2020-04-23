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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

События в Кой-Таше. Алмазбек Атамбаев передумал участвовать в судебном процессе

Бывший президент Алмазбек Атамбаев опять отказался участвовать в судебных заседаниях по уголовному делу о событиях в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года. Об этом 24.kg сообщил его адвокат Сергей Слесарев.

По его словам, подзащитный не нарушает порядок, потому что это его право. Подсудимый написал соответствующее заявление.

«Что касается его самочувствия, то давление пониженное и постоянно скачет. Как я уже говорил, Алмазбеку Атамбаеву необходимо полное медицинское обследование и не в условиях СИЗО ГКНБ», — подчеркнул Сергей Слесарев.

Ранее официальный представитель партии СДПК Кундуз Жолдубаева сообщила, что вчера на процесс по уголовному делу о событиях в Кой-Таше 7-8 августа Алмазбека Атамбаева не доставили — ему стало плохо. Сергей Слесарев сегодня уточнил: справку из СИЗО ГКНБ о плохом состоянии здоровья бывшего главы государства суду предоставил конвой. 

Ранее бывший президент отказался участвовать в процессе по делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева. В суде по событиям в Кой-Таше Алмазбек Атамбаев сначала выразил намерение участвовать, но теперь передумал.

Всего по делу проходят 19 обвиняемых. В СИЗО ГКНБ находится бывший глава государства Алмазбек Атамбаев. В СИЗО-1  экс-руководитель аппарата президента Фарид Ниязов, бывшие депутаты Равшан Джеенбеков и Мээрбек Мискенбаев, экс-сотрудник Девятой службы ГКНБ Канат Сагымбаев, а также сторонники Атамбаева Фархат Баабиев, Канат Осмоналиев, Курманбек уулу Ринат, Марат Шаменов, Рысбек уулу Карыпбек и Нооруз Капар уулу. 

Нардепы Ирина Карамушкина и Асель Кодуранова, а также официальный представитель партии СДПК Кундуз Жолдубаева  под домашним арестом.  

По событиям в Кой-Таше 7-8 августа МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Следствие завершено. Бывшему президенту и его сторонникам предъявлены обвинения по нескольким статьям: «Массовые беспорядки», «Хулиганство», «Убийство», «Покушение на убийство», «Угроза или насилие в отношении представителя власти», «Попытка насильственного захвата власти», «Незаконный оборот оружия» и «Захват заложников» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150869/
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