Фейки о коронавирусе. За что привлекают людей и почему это незаконно

В Кыргызстане впервые о троих зараженных коронавирусом людях стало известно 18 марта. На сегодня их число достигло 144 человек, среди них девять медиков. Девятерым инфицированным удалось победить болезнь, один скончался.

Слухи о распространении инфекции поползли задолго до официального сообщения Минздрава. Ежедневно пресс-службы ГКНБ и МВД рапортуют о задержании распространителей фейков о коронавирусе. Комендатура, пользуясь властью в режиме чрезвычайного положения, заявила, что дезинформаторов будут жестко наказывать. Но, согласно каким законам и на каких основаниях, милицейские чиновники не сообщают. Как не сообщают о том, что делать, когда распространителями недостоверных данных являются сами силовики.

24.kg выясняло, обосновано ли задержание людей за якобы ложную информацию и как так получается, что она подтверждается в последующем официальными сообщениями штаба.

Говорите правду

16 марта милиция сообщила, что женщина через Instagram распространяла фейки, что коронавирус пришел и в Кыргызстан, тогда как официально случаи заражения подтверждены еще не были. Ею оказалась 27-летняя жительница села Беловодского Московского района Чуйской области.

Спустя два дня выяснилось, что коронавирус все же проник в страну и Минздрав официально заявил о трех больных.

В Джеты-Огузском районе ГКНБ задержал 56-летнего Шимера Касимова. Он распространил информацию о том, что в Караколе на санитарных постах могут пропустить авто без проверки документов. За это, по его словам, необходимо заплатить. Чекисты утверждают, что сообщение ложное. Однако позже становится известно о взятках в столице.

В Бишкеке милиционеры брали деньги за выдачу пропуска. По факту возбуждено дело, одного из них водворили в СИЗО.

В Сокулукском районе местный житель Бактияр Бактыбаев был задержан за то, что распространил информацию о том, что в администрации Сокулукского района был выявлен зараженный коронавирусом чиновник. На следующий день стало известно, что один человек в этом районе все же болен, а сотрудники местного акимиата действительно самоизолировались. Правда, их анализы как контактировавших с зараженным показали отрицательный результат. Получается, что сами силовики пытались скрыть информацию или выдать ее за фейк? Возмущение по этому поводу высказала и депутат Жогорку Кенеша Эльвира Сурабалдиева.

В Нарынской области милиция задержала двух дезинформаторов, которые увидев у себя в селе карету скорой помощи, начали говорить, что в регионе зарегистрировали коронавирус. Через 10 дней Минздрав официально заявил, что в Нарыне есть пациент с коронавирусом. Выяснилось, что этот больной до обсервации гостил у родственников в Бишкеке.

Чем пугают врачей

Сразу после того, как в Кыргызстане обнаружили первых заболевших COVID-19, врачи стали жаловаться, что им не хватает средств индивидуальной защиты. Минздрав попросту не выдал всем инфекционистам, вирусологам и другим специалистам защитные костюмы, санитайзеры, очки, маски, чтобы обезопасить коллег от болезни. Крики о помощи медицинских работников слышались буквально отовсюду. К примеру, когда врачи Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора (ЦГСЭН) выявили первых больных, от коронавируса они спасались влажными салфетками и носили обычные медицинские халаты. Ведомство поспешило опровергнуть эту информацию, назвав ее недостоверной.

Медики боятся жаловаться, ведь за это им угрожают увольнениями.

Комендатура то и дело напоминает, что в городе ужесточены меры наказания за нарушение комендантского часа. Гражданам запретили передвигаться на своем авто. Глава ведомства Алмазбек Орозалиев не раз заявлял, что медикам не будут препятствовать ни на одном блокпосту. На деле же врачи жалуются на то, что не могут попасть к своим пациентам.

Но всех, кто доносит такую информацию до общественности, тут же обвиняют во лжи. Медики и милиционеры, которым также не хватает средств защиты, зачастую пишут о своих проблемах в социальных сетях с подставных аккаунтов, а при обращении в СМИ просят не указывать их данные.

Кому закон не писан

В пресс-релизах силовики указывают, что все задержанные раскаиваются в содеянном и даже просят прощения у народа. Гражданам постоянно напоминают, что за распространение фейковой информации предусмотрена уголовная ответственность.

По статье «Заведомо ложное сообщение о совершении преступления» УК КР граждан могут привлечь к исправительным работам от 2 до 2,5 года.

Могут также оштрафовать от 180 тысяч до 220 тысяч сомов. В особых случаях за подобное преступление грозит лишение свободы до 2,5 года.

Между тем в правовой клинике «Адилет» заявляют, что действия правоохранительных органов незаконны. В то же время, по мнению юристов, запрет на распространение провокационных слухов является вполне обоснованным и необходимым.

Но даже при этом уголовное законодательство прямо не предусматривает какой-либо ответственности за распространение фейков.

Юристы изучили нормы уголовно-правового законодательства, по которым правоохранители сейчас пытаются привлечь к ответственности распространителей фейков. А для этого необходимо, чтобы:

в заведомо ложном сообщении приводилась информация о каком-либо конкретном лице или лицах, якобы совершивших преступление;

имел место прямой умысел, то есть человек должен быть уверен в том, что он дает ложное сообщение;

сообщение касалось именно совершенного каким-либо другим лицом уголовно наказуемого деяния — преступления, а не других противоправных действий.

По данным экспертов, Конституционная палата Верховного суда также рассматривала подобный вопрос и разъяснила, «если лицо добросовестно заблуждалось, сообщая о якобы имевшем место преступлении, то действия такого лица нельзя рассматривать как заведомо ложное сообщение».

Более того, многие сообщения позже находят подтверждения. И, конечно, главный вопрос, который остается открытым, — почему комендатура Бишкека пытается ужесточить наказания за выдуманные преступления в обход законам? Это больше похоже на закручивание гаек и планомерные действия для разрушения свободы слова, чем на борьбу с дезинформацией, источником которой, похоже, часто являются сами силовики в отчаянных попытках скрыть реальную обстановку в Кыргызстане.